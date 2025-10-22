Automotriz china renueva su apuesta por la Argentina con el debut de un nuevo SUV híbrido







Durante los últimos años, la marca había centrado sus esfuerzos en vehículos utilitarios, pero las restricciones a la importación frenaron su actividad. Ahora, retoma protagonismo con un enfoque renovado y el estreno del CS55 PHEV.

El nuevo Changan CS55 PHEV

Tras algunos años de bajo perfil, Changan vuelve a tomar impulso en el mercado argentino con una estrategia de renovación integral. La marca china, que desembarcó en el país en 2018 bajo la gestión del Grupo Antelo, prepara un relanzamiento que marca su regreso al segmento de los SUV y a la competencia por la movilidad sustentable.

Durante los últimos años, la automotriz había centrado sus esfuerzos en vehículos utilitarios, pero las restricciones a la importación frenaron su actividad. Ahora, retoma protagonismo con un enfoque renovado y el estreno del CS55 PHEV, su nuevo SUV híbrido enchufable.

Automotriz china renueva su apuesta por la Argentina con el debut de su nuevo SUV híbrido El escenario elegido para esta nueva etapa es Casa FOA 2025, la muestra de arquitectura y diseño que se realiza en Madero Harbour, Puerto Madero, donde la firma presenta el modelo en su espacio “Garage Urbano by Grupo Antelo”.

El CS55 PHEV combina diseño moderno con tecnología avanzada: motor 1.5 de 105 CV junto a un propulsor eléctrico de 212 CV y 330 Nm de torque, ofreciendo hasta 1.085 km de autonomía total (120 km en modo eléctrico).

Además, el Grupo Antelo aprovechó la ocasión para anunciar el desembarco de JMEV, marca china especializada en autos eléctricos urbanos, que debutará en el país con el Easy 3, un citycar 100% eléctrico con 330 km de autonomía.