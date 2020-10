En Brasil creen que la nueva Ranger se hará en Argentina

Un capítulo del informe se dedica al ciclo de inversiones y de nuevos modelos previstos para Brasil pero también para la Argentina. En esa parte hay dos datos que interesan. Uno es el de la posibilidad de una inversión de Ford para la producción de la nueva Ranger en el planta bonaerense de General Pacheco. En un destacado del trabajo de Sindepeças se titula “Ford debe investir u$s700 milhões para próxima Ranger na Argentina”. No hace referencia a la fuente de la información pero coincide con las declaraciones del canciller argentino, Felipe Solá, formuladas hace dos semanas. Esta mención sirve para aportar datos de lo que sucede con ese proyecto. Lo siguiente no forma parte del estudio de las autopartistas brasileñas sino que es información recogida por este medio en fuentes locales. No hay confirmación oficial por parte de Ford Argentina ni la va a haber hasta que ya sea público. En estos casos, las empresas se manejan con la muletilla “por el momento no tenemos nada para informar”. Sin embargo, los pasos para que la inversión se realice en el país se siguen dando y eso ya es una buena señal. Que en las condiciones actuales de la Argentina, la planta local siga compitiendo por esa inversión, para conocedores del tema ya es un logro. Esos avances en las distintas etapas del proyecto tendrá un hecho importante a mediados de este mes. El 15 de octubre es la fecha para que Ford confirme las notas de pedido de piezas a proveedores y emita las que se necesitan para seguir avanzando en el proyecto P703, como se conoce internamente a la nueva Ranger. Esta sería una señal fuerte de que la inversión va a ser concretada. “Tendría que pasar una hecatombe para que no saliera” explicó una fuente que sigue bien de cerca las negociaciones. La prudencia con la que se manejan en la terminal se basa en la mala experiencia con la frustrada radicación del nuevo Focus. En esa oportunidad, se había avanzando aún más en las etapas para decidir la inversión y, sorpresivamente, se dio marcha atrás.

Volviendo al informe de los autopartistas brasileños, el otro dato interesante es el de la pickup compacta de Volkswagen conocida como Tarok, un proyecto que tenía como posible lugar de producción la planta argentina de la marca alemana. Hace unas semanas, distintas informaciones señalaron que la fabricación de este modelo quedaba suspendida por el cambio forzado de las estrategias industriales que todas las automotrices debían realizar como consecuencia de la pandemia. En una parte del informe brasileño se menciona ese enfriamiento del proyecto pero en el cuadro sobre el ciclo de nuevos productos aparece como en el plan de Volkswagen para el 2024 con radicación en la Argentina. Para los autopartistas brasileños es un proyecto importante ya que la mayor parte de las piezas se producirán en ese país.

Mientras todo esto sucede del otro lado de la frontera, internamente la noticia de estos días para el sector es la medida aplicada por el Gobierno de mejorar los reembolsos a las exportaciones del sector en su necesidad de alentar el ingreso de dólares. En las automotrices, la medida no parece suficiente ya que esa ventaja corre para exportaciones incrementales y fuera del Mercosur. En la práctica, el impacto es marginal ya que, por la falta de competitividad, es muy difícil vender a otros mercados que no sea el brasileño. En el sector, plantean que si el Gobierno quiere aumentar las exportaciones y, por consiguiente, tener mayor flujo de dólares, debería avanzar en medidas que bajen la presión impositiva, no sólo en la producción de 0 km sino también en la carga tributaria que se esconde en cada venta al exterior. Se estima que en el valor de un vehículo argentino que se exporta, el 15% son impuestos que hacen que se pierda competitividad. Si bien una parte son reintegrables (hay impuestos que la OMC no validad para ser devueltos a través de reintegros), muchos no lo son y encarecen el precio final.