Williams y su pesadilla en el arranque de temporada: sobrepeso, fallas y el efecto "tres ruedas" + Seguir en









El equipo británico acumula dificultades técnicas que comprometen su rendimiento: el FW48 llegó tarde a la pretemporada y sigue sin encontrar soluciones.

Williams y un arranque de temporada sinuoso en la Fórmula 1.

Williams no fue la única escudería con un arranque complicado en la Fórmula 1, pero sus problemas son de los más llamativos. El monoplaza FW48 presenta dificultades serias desde su nacimiento: el equipo llegó tarde a la pretemporada por graves retrasos en su desarrollo y acumula un sobrepeso de entre 20 y 30 kilos por encima del mínimo reglamentario.

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A eso se suma un fenómeno detectado en las primeras dos carreras que preocupa especialmente al equipo: el efecto "tres ruedas". Se trata de la situación en la que uno de los neumáticos -generalmente el trasero interior- se eleva del asfalto en las curvas, reduciendo la superficie de contacto y comprometiendo tanto el agarre mecánico como la estabilidad aerodinámica.

Alexander Albon, que terminó 12° en Australia y no pudo disputar el GP de China por problemas de fiabilidad tras una modificación de caja de cambios, fue directo sobre la situación: "No podemos escudarnos en el peso. Algo raro está pasando en el coche, nada parece arreglar el coche", según consignó el portal especializado The Race. Y agregó: "El mayor problema ahora mismo es que el coche se levanta sobre tres ruedas, así que tenemos que solucionarlo".

El tailandés también describió la acumulación de factores que afectan al FW48: "Hay muchos problemas de equilibrio en el coche. Tampoco estamos viendo suficiente carga aerodinámica. El peso es una cosa. También hay planes, en conjunto con la reducción de peso, para lograr un mayor equilibrio del coche y una mejor carga aerodinámica más rápida". A todo esto se suman problemas de fiabilidad, con abandonos en algunas sesiones por fallas eléctricas y mecánicas.

Las causas de las fallas en Williams Según el análisis de The Race, la combinación de rigidez excesiva en el balanceo, una altura de conducción agresiva y una plataforma mecánica rígida desde la pretemporada convirtieron al FW48 en un auto impredecible, especialmente en curvas largas y en frenadas con transferencia lateral de carga. El equipo puede intervenir en el diferencial para limitar este efecto, pero el remedio suele derivar en subviraje, dificultando aún más el manejo.

Carlos Sainz, que logró sumar dos puntos en China al finalizar noveno, también fue crítico: "Sabemos que vamos demasiado lentos, demasiado lentos en comparación con donde queríamos estar. En parte se debe al peso, que sabemos que necesitamos reducir, pero otra parte, una muy importante, es la carga aerodinámica". El español subrayó además que el FW48 "no ha sido el más fiable". Por su parte, Franco Colapinto estuvo cerca de superarlo, pero un golpe de Esteban Ocon mermó su rendimiento en el tramo final. Sainz también apeló a la unidad del equipo: "Sinceramente, necesitamos mejorar porque tenemos demasiados problemas en demasiadas áreas. Espero que estos dos puntos sirvan de motivación extra para que todos vuelvan a casa y se esfuercen al máximo, porque no es donde queríamos estar ni donde dijimos que estaríamos esta temporada". El panorama para Williams en el próximo Gran Premio de Japón será similar, aunque en el equipo mantienen el optimismo de cara a la carrera en Miami, donde esperan comenzar a revertir una situación que, por ahora, no tiene solución a la vista.