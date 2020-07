Mes clave para Ranger, autopartistas en fuga y más trabas para importar

Si esto pasa en las terminales, qué se puede esperar de los autopartistas. Son cada vez más los que analizan su salida. El caso de la francesa Faurecia (fabricantes de asientos) ya se viene comentando. Se puede interpretar según el ojo de cada uno. Un análisis podría ser que la empresa cierra su planta y otra que se subdivide y, simplemente, se muda. Por un lado deja parte de la operación en otro proveedor local y el resto lo traslada a la planta del Grupo PSA en El Palomar. Hay otro caso que puede hacer ruido y es el de Irauto, fabricante de interiores para techo radicado en Benavídez. Esta autopartista del grupo español Antolín también está analizando dejar el país. Hace unos meses envió una comunicación a sus clientes (trabaja para Ford y Toyota) sobre las nuevas condiciones comerciales. Desde España bajaron la directiva de que filial tenía que ser rentable y, para eso, debían ajustar los precios de sus productos. Hasta ahora se convenía con las terminales algún tipo de acuerdo para llegar a un valor aceptable, siempre a costa del proveedor. En esa carta, se anunciaba que establecían los nuevos valores que estarían atados, sí o sí, al valor del dólar. Muchas veces, ante una devaluación, las terminales no reconocen todo su impacto en los precios de las piezas y el que tiene que ceder es la autopartista. Tema viejo, desde David y Goliat. Acá dijeron basta y pusieron fecha límite hasta octubre. En caso contrario, levantan sus operaciones y se mudan a Brasil. La diferencia entre el precio que ponen las automotrices y el que pide Irauto es grande, por lo que su continuidad pende de un hilo. Algo parecido pasa con otro proveedor como Saint Gobain que fabrica parabrisas. Su planta de Campana también está en juego.

El tema de las trabas a las importaciones sigue y seguirá dando que hablar. Ya se sabe que hay miles de autos parados en el puerto por falta de aprobación del formulario SIMI pero el tema no termina ahí. Son cada vez más los problemas que están teniendo las marcas para ingresar repuestos. Con las autopartes para producir no hay grandes inconvenientes pero sí con las destinadas al mercado de reposición. Esto se nota más en las automotrices importadas. Ya en algunos casos, los clientes deben esperar semanas y hasta meses para la entrada de un repuesto. Cuando se trata de una pieza no indispensable para el funcionamiento del vehículo, la espera puede ser menos nerviosa. En cambio, cuando sucede lo contrario, el propietario tiene que hacerse a la idea de apelar a otras formas de movilidad. Todo complicado. Ya nadie sabe si en el Gobierno la decisión de trabar el ingreso de todo lo importado forma parte de una estrategia o es simplemente por desorden y desorganización. Hay teorías conspirativas que algunos rechazan con una respuesta contundente: “Están desbordados, no saben cómo hacer las cosas”, explicó el directivo de una terminal. Por un lado, tranquiliza saber que no hay una “mano negra” que digita a su arbitrio. Por otro, alarma el nivel de improvisación. En los dos casos, el resultado es el mismo: operar en la Argentina no es recomendable.