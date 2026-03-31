Cómo impactan los autos eléctricos chinos en la industria automotriz argentina + Seguir en









El avance de marcas asiáticas redefine el mercado argentino, presiona a los fabricantes nacionales y abre un nuevo debate sobre producción, tecnología y dependencia.

Los autos chinos reconfiguran el mapa automotor argentino

La llegada masiva de autos eléctricos chinos está modificando el mapa automotor en la Argentina. Lo que comenzó como una tendencia incipiente hoy se consolida como un fenómeno que impacta directamente en la industria local, tanto en ventas como en desarrollo tecnológico.

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Uno de los casos más representativos es el del Tito, producido por Coradir en San Luis, que supo ser un símbolo de la movilidad eléctrica nacional. Sin embargo, en 2025 registró una fuerte caída en patentamientos y en los primeros meses de 2026 su presencia en el mercado es casi marginal, mientras que los modelos importados ganan terreno con mayor volumen y competitividad.

Un mercado automotor cada vez más competitivo El crecimiento de las marcas chinas no es casual. Responde a una combinación de escala industrial, financiamiento estatal y precios más accesibles que los posicionan con ventaja frente a los desarrollos locales.

Costos, tecnología y escala: las claves del avance chino Fabricantes como BYD, MG y Chery ampliaron su presencia con modelos eléctricos e híbridos que se ubican en rangos de u$s19.000 a u$s22.000, lo que los vuelve atractivos para el público urbano. Además, el respaldo industrial de China, que concentra más del 60% de las ventas globales de eléctricos, les permite sostener precios competitivos.

BYD Fabricantes como BYD, MG y Chery ampliaron su presencia con modelos eléctricos e híbridos que se ubican en rangos de u$s19.000 a u$s22.000. En paralelo, el impacto también se siente en la cadena de valor: proveedores locales de baterías y componentes enfrentan una menor demanda, desplazados por piezas importadas.

A nivel interno, factores como la baja de aranceles, la inflación y el tipo de cambio complican aún más el desarrollo nacional. Frente a este escenario, el desafío para la Argentina será encontrar un equilibrio entre apertura comercial y fortalecimiento productivo. Mientras tanto, todo indica que los autos eléctricos chinos seguirán marcando el ritmo del mercado, en un proceso que combina oportunidades de modernización con riesgos de mayor dependencia tecnológica.