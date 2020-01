Para los amantes de la adrenalina al volante

3| El interior profundiza esa idea de dejar de ser un auto “simpático”, que marcó su vida por décadas, para convertirse en algo serio. Toda la impronta premium de BMW se percibe en cada detalle. Desde la calidad y terminaciones de los materiales hasta el aporte de diseño y tecnología. La consola central está dominada por un gran aro en que se encuentra la pantalla de 8 pulgadas touch en la que se concentran las funciones multimedia. Butacas de excelente ergonomía, bien pegadas al piso, y un volante de buen grip. Techo panorámico para darle mayor luminosidad al habitáculo y, lógicamente, dos plazas traseras no pensadas para todos los días, por su limitado espacio, sino para recorridos muy cortos. El baúl, ya es sabido, no cuenta con capacidad para cargas el equipaje de una familia que sale de vacaciones. No es este el modelo para eso.

4| El MINI JCW está equipado con un motor turbonaftero de 2 litros de 4 cilindros que eroga una potencia de 231 CV y un torque de 320 Nm combinado con una caja automática Steptronic de 8 marchas y tracción delantera.

5| En cuanto al manejo, sigue siendo el vehículo potente y divertido de siempre que despierta sensaciones. Sólo con subirse, uno percibe que se está en un vehículo especial. La butaca, la posición de manejo y el ambiente de categoría, tecnología y deportividad transmiten una energía estimulante. Ni hablar cuando se aprieta el botón de encendido y un sonido ronco y potente llega desde la doble toma de escape para no irse nunca, en baja o en alta, hasta que se llegue a destino y se decida apagarlo.

6| Manejarlo en la ciudad es un juego. Con las tres primeras marchas bien cortas y una aceleración excelente (de 0 a 100 km/h en 6.1 segundos), le sobra para moverse con agilidad, a la velocidad permita en una avenida, o despegarse del pelotón en autopista. La dirección bien directa y precisa transmite seguridad, lo mismo que los frenos que responden con una energía confortable que sorprende. Siempre la suspensión va a ser un tema. Ya no es la de insoportable dureza de otras generaciones, pero sigue siendo un punto a tener en cuenta. Mejoró mucho, pero tiene una dureza deportiva lógica. Quien conoce el modelo y está habituado la va disfrutar. El resto puede sorprenderse aunque no debe haber muchos compradores desinformados que lleguen a este modelo. Un JCW no se compra por casualidad.

7| Esa suspensión hace que en ruta y autopistas, en curvas cerradas, el vehículo no se inmute. La sensación de seguridad que trasmite es destacable. Siempre se va a estar al mando de la situación. La potencia del motor va a estar presente cuando se necesite acelerar sin importar la marcha en la que se encuentre. Eso hace que las maniobras de sobrepaso no requieran otro cuidado que pisar el pedal lo necesario y va a responder. Para los fanáticos que gusten de animarse a alguna pista, pueden divertirse con los 246 km/h de velocidad máxima que ofrece. Pero no todo es adrenalina. Si se viaja y se quiere “crucerear”, la caja va a permitir un manejo relajado. El consumo mixto es de 5,7 litros cada 100 km.

8| En materia de seguridad, cuenta con un equipamiento razonable con 6 airbags, ESP, control crucero adaptativo, sensores de frenado de emergencia, entre otros..

9| En confort, se destaca el tapizado en cuero Cross Punch, control de distancia de estacionamiento, sistema de navegación MINI, sistema de parlantes HiFi Harman Kordon, entre otros.

10| El precio es una incógnita ya que, como está alcanzado con Impuestos Internos, todavía no está definido. Ofrece garantía de 3 años o 200.000 km.