Se agrava faltante de piezas para producir vehículos

El anuncio de Ford dejó un hecho paradójico. En la misma semana en que oficializaba la inversión de u$s580 millones para fabricar la nueva Ranger tuvo que paralizar la producción de la actual pickup por falta de piezas. Un problema de abastecimiento con el proveedor Faurecia (caños de escape) obligó a paralizar la línea de montaje. No fue la única automotriz que tuvo una semana complicada desde lo logístico. Toyota tenía planeado trabajar durante el fin de semana para cubrir la fuerte demanda de la Hilux pero la demora de un barco obligó a levantar el plan previsto para el sábado y ayer. Eso significó la pérdida de 289 unidades el sábado y 560 el lunes. Hoy, en teoría, volvía a la actividad. Algo parecido sucedió con PSA Groupe (Peugeot-Citröen). Venía avisando al grupo de autopartistas que trabajan bajo el sistema “just in time” que debía suspender procesos por falta de piezas y les recomendaba guardar el stock hasta nuevo aviso, pero el jueves debió parar la producción global porque los faltantes eran generales. Semanas atrás, Volkswagen también tuvo que suspender la actividad durante tres días por problemas similares. La fuerte demanda del mercado interno, alentada por la brecha cambiaria, hace que la producción de los autopartistas locales no den abasto. A eso hay que sumarle los problemas por las trabas a las importaciones (el formulario SIMI no se aprueba con la fluidez que se necesita) y las dificultades de varios autopartistas para acceder a los dólares y pagar insumos y maquinarias importadas. Todo un descalabro que hace que la producción automotriz sea una odisea. Por eso, hay que seguir de cerca lo que pase en los próximos días en materia industrial.