Vaca Muerta Oil Sur superó el 70% de avance: YPF apunta a exportar desde principios de 2027

La petrolera confirmó que la obra clave para ampliar la salida exportadora del shale ya alcanzó más del 70% de ejecución. El proyecto prevé una inversión de u$s3.000 millones y una capacidad inicial de 180.000 barriles diarios.

La obra prevé una inversión de u$s3.000 millones y primeras exportaciones entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , la obra de infraestructura más importante para ampliar las exportaciones de petróleo desde la cuenca neuquina, superó el 70% de avance y se encamina a iniciar sus primeras operaciones entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

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Así lo informó Maia Goldin, gerenta de Estrategia de YPF, durante una exposición en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados. La ejecutiva sostuvo que la iniciativa representa “un objetivo a nivel país” y remarcó que permitirá eliminar restricciones de transporte para transformar el crecimiento productivo de Vaca Muerta en mayores exportaciones.

El proyecto demanda una inversión estimada en u$s3.000 millones y es desarrollado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol.

El oleoducto conectará el corazón productivo de Vaca Muerta con la terminal marítima de Punta Colorada, en Río Negro. Desde allí, el crudo podrá ser exportado hacia los principales mercados internacionales a través de una infraestructura diseñada para operar buques VLCC, de gran porte.

Según explicó Goldin, el sistema permitirá realizar la primera carga de crudo desde Punta Colorada entre fines de este año y principios del próximo . La capacidad inicial será de 180.000 barriles diarios.

La ejecutiva también señaló que, con mejoras adicionales en la producción, el sistema podrá alcanzar una capacidad de exportación de 550.000 barriles por día durante el tercer trimestre de 2027. Además, indicó que existe la posibilidad de ampliar esa capacidad hasta 700.000 barriles diarios a partir de 2028, según la demanda del sistema.

“Este proyecto tiene un grado de avance de más del 70%. Es un proyecto que tiene varias compañías atrás, fue un trabajo muy arduo de coordinación entre múltiples empresas y, sin lugar a dudas, es un ejemplo de una sinergia superexitosa dentro de la industria”, sostuvo Goldin.

Una inversión clave para generar divisas

Para YPF, VMOS será una obra central para destrabar el crecimiento exportador de Vaca Muerta. La petrolera proyecta que el sistema permitirá generar exportaciones por u$s15.000 millones anuales hacia 2030, con un potencial superior a u$s20.000 millones en los años posteriores.

El avance del oleoducto se da en un contexto en el que el crudo ya gana peso dentro del comercio exterior argentino. El crecimiento de la producción no convencional incrementó la necesidad de nueva infraestructura para evacuar petróleo desde la cuenca neuquina hacia los puertos de exportación.

YPF

El proyecto busca resolver ese cuello de botella. La terminal de Punta Colorada permitirá ampliar la capacidad de carga, reducir limitaciones logísticas y mejorar la competitividad del petróleo argentino en el mercado internacional.

Goldin destacó además el nivel de eficiencia alcanzado por la industria local. “Hoy en día en Vaca Muerta tenemos estándares de producción y competitividad que son iguales o superiores a los de grandes compañías que producen shale en Estados Unidos”, afirmó.

Punta Colorada y los avances de obra

Las obras continúan sobre distintos frentes. En las últimas semanas se completó la soldadura automática del ducto costero de 38 pulgadas, mientras avanzan las tareas sobre el trazado principal del oleoducto, las estaciones de bombeo y la terminal marítima.

También progresa el cruce del río Negro mediante perforación horizontal dirigida. Esa etapa forma parte de los trabajos necesarios para conectar el sistema de transporte con la futura terminal exportadora.

La infraestructura en Punta Colorada incluirá seis tanques de almacenamiento, con una capacidad total cercana a los 720.000 metros cúbicos. Además, contará con instalaciones offshore para operar grandes buques petroleros.

La escala del proyecto convierte a VMOS en una pieza clave para la próxima etapa de Vaca Muerta. La expansión de la producción requiere obras de transporte y almacenamiento que permitan llevar el crudo hasta los mercados internacionales sin restricciones.

YPF suma inteligencia artificial para mejorar eficiencia

Durante la misma exposición, Goldin también repasó las iniciativas de YPF vinculadas con inteligencia artificial, monitoreo remoto y eficiencia operativa.

La ejecutiva destacó los centros RTIC, una marca registrada de la compañía para sus centros de inteligencia en tiempo real. Según explicó, estas herramientas se utilizan para tomar decisiones y mejorar la eficiencia de las operaciones a lo largo de toda la cadena de valor.

YPF ya cuenta con más de diez centros RTIC distribuidos en distintas áreas del negocio, desde producción y perforación hasta refinación, logística, despacho de gas y cadena de suministro.

Goldin mencionó un RTIC de operaciones en Neuquén y otro de perforación y workover en la torre de Puerto Madero, desde donde la compañía realizó la primera fractura remota y la primera perforación remota durante 2025.

“Lo que estamos haciendo es aplicar inteligencia artificial y tecnología para impulsar la eficiencia a lo largo de toda nuestra cadena de valor”, señaló.

Un salto exportador para el petróleo argentino

El avance de VMOS marca un paso relevante para el desarrollo de Vaca Muerta. La obra permitirá multiplicar la capacidad de evacuación de crudo y transformar el aumento de producción en mayores ventas externas.

La primera etapa, con 180.000 barriles diarios, abrirá una nueva vía de salida para el petróleo neuquino. Luego, el salto a 550.000 barriles por día en 2027 y la posible ampliación a 700.000 barriles desde 2028 cambiarán la escala exportadora del sector.

Para la Argentina, el impacto esperado se medirá en divisas, inversiones y actividad asociada. El objetivo de YPF y del consorcio privado es que Vaca Muerta deje de depender de restricciones de transporte y pueda competir en el mercado internacional con infraestructura propia de gran escala.