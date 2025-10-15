BYD alcanza los 14 millones de vehículos enchufables y lanza su primer híbrido compatible con biocombustibles







El BYD Song Pro

BYD, automotriz china recién establecida en la Argentina, continúa consolidándose como un actor clave en la electrificación del transporte, combinando su oferta de vehículos eléctricos con híbridos enchufables y expandiéndose a nivel global.

Recientemente, la marca alcanzó un hito, la salida de su unidad enchufable número 14 millones de sus líneas de producción, un Song Pro que introduce una novedad tecnológica importante: es el primer PHEV de BYD compatible con biocombustibles, buscando reducir la huella de CO durante todo el ciclo de uso.

BYD alcanza los 14 millones de vehículos enchufables y lanza su primer híbrido compatible con biocombustibles La base de esta innovación es la tecnología DM-i (Dual Mode Intelligent), adaptada en exclusiva para el mercado brasileño, utilizando etanol como combustible complementario. La edición especial Song Pro COP30, que se destinará a la próxima cumbre climática de la ONU en Brasil, simboliza el compromiso de BYD con soluciones ecológicas y sostenibles. Wang Chuanfu, fundador y CEO de BYD, destacó que este avance no solo representa un salto tecnológico, sino también una respuesta adaptada a las particularidades energéticas de Brasil.

Este lanzamiento coincide con la apertura de la planta de montaje de BYD en Camaçari, construida en apenas 15 meses y operativa desde julio. Inicialmente, la fábrica puede producir 150.000 vehículos al año, con planes de ampliación a 300.000 unidades en una segunda fase y eventualmente hasta 600.000, convirtiéndose en la mayor planta de vehículos enchufables de América Latina y generando empleo para 1.500 personas.

byd-nueva.jpg La fábrica puede producir 150.000 vehículos al año. Foto: Getty

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD para América y Europa, subrayó la apuesta de la marca por Brasil, destacando la creación de empleos, la formación de mano de obra local y la producción de coches modernos, conectados y sostenibles. Tyler Li, presidente de BYD Brasil, agregó que la integración del etanol en la tecnología DM-i refuerza el potencial de Brasil en la transición energética, ofreciendo vehículos más eficientes y con menor impacto ambiental, alineados con la realidad energética del país. Con este hito, BYD no solo celebra su expansión global y su innovación tecnológica, sino que también reafirma su estrategia de adaptar sus soluciones a las necesidades locales, fortaleciendo su liderazgo en movilidad sostenible.