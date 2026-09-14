El déficit de cargadores amenaza la velocidad de la movilidad eléctrica en la Argentina + Agregar ámbito en









El consumo eléctrico del transporte se multiplicará por 11 en los próximos cinco años, pero la red de infraestructura actual apenas cubre el 1% de las estaciones públicas que se necesitarán para fin de la década.

La red de carga sigue siendo el mator desafío en la industria automotriz puntoev.com.ar

Mientras el parque de vehículos enchufables proyecta un salto exponencial al pasar de las 19.400 unidades actuales a casi 298.000 en 2031, la falta de puntos de carga públicos se consolidó como el cuello de botella más crítico de la electromovilidad en el país.

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De acuerdo con el último reporte del SIOMAA, la Argentina necesitará multiplicar su infraestructura por más de 90 veces para sostener la demanda energética que se avecina.

Una demanda eléctrica en alza con marcada brecha federal El informe técnico revela que el consumo eléctrico destinado al transporte automotor experimentará un salto de 29 GWh a 322 GWh para 2031.

Sin embargo, la red nacional cuenta hoy con apenas 318 estaciones de carga públicos y semipúblicos, lo que fija una tasa de 61 vehículos por cargador, un indicador muy por detrás de estándares regionales como Brasil (25:1) o Chile (21:1).

El informe técnico revela que el consumo eléctrico destinado al transporte automotor experimentará un salto de 29 GWh a 322 GWh para 2031. El panorama operativo expone además dos focos de atención prioritaria para los sectores energético y automotor:

Inversión requerida: para alcanzar el estándar internacional de 10 vehículos por punto, el país deberá construir más de 29.400 nuevos puntos de carga en un lapso de cinco años.

Centralización geográfica: el Área Metropolitana de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires absorben actualmente el 70% de la infraestructura existente, relegando al resto de las provincias a una red casi incipiente.