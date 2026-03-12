Chery adelanta la llegada del nuevo Tiggo 7 CSH híbrido enchufable

La automotriz china presentó una nueva versión con tecnología híbrida enchufable (PHEV) que ampliará la oferta del modelo en la Argentina. El lanzamiento comercial está previsto para la segunda mitad del año.

La marca automotriz Chery participa por primera vez en Expoagro , uno de los eventos más importantes del sector productivo en Argentina , con un espacio dedicado a exhibir sus vehículos, nuevas tecnologías y brindar asesoramiento comercial al público.

La compañía, representada en el país por Grupo Corven , instaló un stand de aproximadamente 500 metros cuadrados dentro del predio de la exposición. Allí muestra buena parte de su actual portafolio y aprovecha el encuentro para anticipar algunas de las novedades que planea introducir en el mercado local durante los próximos meses.

Entre los adelantos más relevantes se encuentra el Tiggo 7 CSH , la nueva versión del SUV del Segmento C que incorpora tecnología híbrida enchufable (PHEV) . Este modelo llegará para ampliar la gama del Tiggo 7 , que actualmente se comercializa en el país con una variante equipada con sistema Mild Hybrid .

La presentación funciona como una avant-première , mientras que su lanzamiento oficial está previsto para mediados de 2026 .

Además del anticipo del Tiggo 7 CSH , la marca también exhibe otros modelos de su línea de utilitarios deportivos, entre ellos TIGGO 2 , TIGGO 4 CSH , TIGGO 7 PRO HYBRID y TIGGO 8 PRO , que conforman la actual familia de SUV de Chery .

En el stand también se muestra el ARRIZO 8 CSH, un sedán del Segmento C equipado con tecnología híbrida enchufable, que fue presentado recientemente durante la temporada de verano como parte de la estrategia de electrificación de la compañía.

Uno de los espacios más destacados del stand está dedicado al sistema Chery Super Hybrid (CSH). Allí se explican los componentes y el funcionamiento de esta tecnología, que combina motor a combustión, sistema eléctrico y baterías de alta capacidad, permitiendo circular en modo totalmente eléctrico o en funcionamiento combinado para optimizar la eficiencia y la autonomía.

Según explicó Martín Scrimaglia, Gerente de Producto de Chery Argentina, la presencia en Expoagro busca fortalecer el vínculo con el público del interior y mostrar el avance de la marca en materia de electrificación y desarrollo tecnológico, además de anticipar los modelos que formarán parte de su estrategia para el mercado argentino en los próximos años.