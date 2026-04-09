China acelera sus exportaciones de autos y refuerza su avance global pese a tensiones en Medio Oriente + Seguir en









Mientras el frente interno muestra señales de debilidad, el gigante asiático impulsa sus ventas al exterior con cifras récord y consolida su expansión en mercados clave.

China continúa liderando el planeta automotor

El sector automotor de China atraviesa una etapa de fuerte contraste: mientras el consumo interno pierde impulso, las exportaciones se consolidan como el principal motor de crecimiento. En marzo, los envíos al exterior registraron un salto significativo, incluso en un contexto marcado por tensiones logísticas derivadas del conflicto en Medio Oriente.

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Según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China, las exportaciones crecieron un 73,7% interanual, alcanzando cerca de 700.000 unidades en un solo mes. El ritmo supera ampliamente el registrado en el inicio del año y confirma una tendencia de expansión sostenida.

Exportaciones en alza y mercado interno en retroceso El contraste se evidencia puertas adentro. Las ventas domésticas cayeron un 15,2% interanual, acumulando seis meses consecutivos de retracción. Factores como el encarecimiento del combustible y la reducción de incentivos impactaron directamente en la demanda, especialmente en los vehículos de combustión.

En paralelo, los autos eléctricos y electrificados también mostraron cierta desaceleración, afectados por cambios en las políticas de subsidios. Aun así, este segmento mantiene un peso relevante dentro del mercado.

autos argentina Según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China, las exportaciones crecieron un 73,7% interanual, alcanzando cerca de 700.000 unidades en un solo mes. En este escenario, compañías como BYD refuerzan su estrategia internacional. A pesar de una caída en sus ventas locales, la marca mantiene un crecimiento sólido en el exterior, con especial foco en Europa, donde el aumento de los precios energéticos impulsa la demanda de vehículos eléctricos.

Los ejecutivos de BYD proyectan superar el millón y medio de unidades exportadas en 2026, una cifra que refleja la ambición global de la industria china. Con una competencia cada vez más intensa a nivel interno, el mercado internacional se convierte en el principal campo de batalla para las automotrices del país asiático.