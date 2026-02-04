China eliminará las manijas ocultas en los autos desde 2027: los motivos + Seguir en









El Gobierno local exigirá sistemas de apertura mecánica en las puertas tras una serie de accidentes que expusieron fallas en mecanismos electrónicos, una decisión que podría influir en otros mercados.

Las manijas ocultas estarán prohibidas en China

China avanzará con una nueva regulación de seguridad vial que impactará de lleno en el diseño de los automóviles. A partir del 1 de enero de 2027, los vehículos deberán contar obligatoriamente con manijas de apertura mecánica visibles en las puertas, dejando fuera de norma a las manijas ocultas o retráctiles que hoy son habituales en muchos modelos eléctricos.

La medida fue confirmada por el ministerio de Industria y Tecnología de la Información y apunta a reforzar la seguridad tras registrarse accidentes fatales en los que, según los informes oficiales, los sistemas electrónicos de apertura fallaron y los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo.

Un cambio que impacta en el diseño global de los autos chinos La normativa establece que todas las puertas deberán permitir una apertura manual directa, con la única excepción del portón trasero. Para los modelos que ya cuentan con homologación previa, las automotrices tendrán plazo hasta el 1 de enero de 2029 para adaptar sus diseños y cumplir con los nuevos requisitos.

Entre los modelos potencialmente afectados aparecen el Tesla Model Y, Tesla Model 3, el BMW iX3 y numerosos vehículos de marcas chinas, donde las manijas ocultas se consolidaron como un rasgo distintivo vinculado a la aerodinámica y la estética.

Según explicó Chris Liu, analista senior de Omdia en Shanghái, el alcance de la decisión podría ir más allá de las fronteras chinas. "China es el primer gran mercado automotor que prohíbe explícitamente este tipo de manijas", señaló, y advirtió que otros países podrían tomar la medida como referencia.

El antecedente no es menor: en Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad Vial investigó en 2025 denuncias vinculadas al mal funcionamiento de manijas electrónicas en vehículos de Tesla.