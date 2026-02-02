Venta de autos 0km: cómo se posicionaron las marcas chinas en el comienzo de año + Seguir en









Los patentamientos del primer mes de 2026 confirmaron el avance sostenido de los fabricantes de origen asiático, con varias firmas ganando volumen y visibilidad dentro del ranking general.

Los autos chinos pisan fuerte en la Argentina

En un año marcado por el avance desenfrenado de nuevas marcas chinas en el mercado automotor argentino, el reciente informe de patentamientos arrojó datos concretos sobre cómo se movió la industria automotriz en el inicio de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dentro del ranking general por marcas, BAIC se ubicó en el puesto 11 entre las más patentadas del país, mientras que BYD, con apenas cuatro meses de actividad comercial en Argentina, alcanzó el puesto 13. Ambos resultados marcan un avance significativo frente a años anteriores.

En términos de volumen, BAIC volvió a liderar el grupo de marcas chinas, seguida por BYD y Haval, que completaron el podio entre los fabricantes de ese origen. También se observaron desempeños destacados de Chery, MG, Changan, JAC y Jetour, con crecimientos interanuales de tres y hasta cuatro dígitos en algunos casos.

baic BAIC volvió a liderar el grupo de marcas chinas. Un dato particular fue el desempeño de Foton, que al sumar autos, pick ups, mini trucks y camiones alcanzó un total de 201 unidades patentadas en enero, mostrando una presencia transversal en distintos nichos del mercado.

El detalle de las ventas por segmento En el rubro de autos y utilitarios, varias marcas lograron cifras relevantes que explican el crecimiento global del grupo chino. BAIC encabezó con 1.322 unidades, seguida por BYD con 915 y Haval con 679. Más atrás se ubicaron Chery (429), MG (351) y JAC (129), entre otras.

Ventas enero 2026 – autos y utilitarios (marcas chinas) BAIC : 1.322 unidades

BYD : 915

Haval : 679

Chery : 429

MG : 351

JAC : 129

Jetour : 125

Changan : 113

Foton : 107

DFSK : 82

Shineray : 37

KYC : 28

JMEV : 25

Great Wall : 23

Zanella–Foton : 19

GAC MOTOR : 18

JMC : 16

Dongfeng : 14

Geely : 6

ORA : 6

DOMY : 5

KAIYI : 4

Arcfox : 1

MAXUS : 1

FONIX, XEV, SKYWELL, FAW: 0 En el segmento de camiones y buses, el liderazgo fue nuevamente para Foton, con 75 unidades, seguida por KAMA y Dongfeng, en un mercado que también empieza a mostrar mayor presencia de marcas asiáticas. Ventas enero 2026 – camiones y buses (marcas chinas) Foton : 75 unidades

KAMA : 17

Dongfeng : 8

SHACMAN : 6

KING LONG : 5

JMC : 5

YUTONG : 2

MAXUS : 1

ZHONG TONG : 0

LANDKING: 0 El balance de enero confirma que las automotrices chinas ya no ocupan un rol marginal en el mercado argentino. Con mayor variedad de productos, presencia en autos, utilitarios y pesados, y un crecimiento sostenido en los patentamientos, su participación sigue en expansión dentro del mapa automotor local.