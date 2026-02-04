De llegar al país ilegalmente a convertirse en una popular rapera y ganar millones: quién es Nicki Minaj + Seguir en









La cantante, nacida fuera de los Estados Unidos, ha mostrado ser un éxito pese a que está en el centro de la polémica por su apoyo a Donald Trump.

La artista apoyó a Donald Trump por sus políticas antimigración pese a que ingresó a EE.UU. de manera ilegal. Win McNamee/Getty Images.

Millones de personas están atentas a los hechos que ocurren actualmente en Estados Unidos, donde muchas personalidades importantes se pronuncian en contra de las políticas antiinmigración de Donald Trump. Pero también existen quienes lo apoyan, pese a que ingresaron al país de manera ilegal.

Nicki Minaj es uno de esos casos, ya que, si bien no nació en Norteamérica, se muestra a favor del presidente y sus polémicas medidas. Además, demostró ser una figura relevante en su ámbito, siendo una de las cantantes de su género más influyentes de los últimos años.

Nicki Minaj La artista consiguió tener una gran fortuna gracias al éxito de sus canciones. Imagen: Dia Dipasupil/Getty Images La historia de Nicki Minaj y cómo ganó sus millones Nacida como Onika Tanya Maraj en Trinidad y Tobago en 1982, llegó a Estados Unidos a los cinco años como inmigrante ilegal. Desde temprana edad se interesó por las artes escénicas y, a partir de 2004, comenzó a producir mixtapes que le permitieron abrirse camino en la industria musical. Su gran salto llegó en 2010 con el álbum debut Pink Friday, que incluía el éxito “Super Bass” y consolidó su posición en el pop-rap.

Tras su primer disco, Minaj lanzó Pink Friday: Roman Reloaded (2012), The Pinkprint (2014) y Queen (2018), con sencillos y colaboraciones exitosas con artistas como Jessie J, Ariana Grande, Drake y Kanye West. Estos proyectos la posicionaron como una de las creadoras más solicitadas y escuchadas, convirtiéndola en un icono del rap.

Recientemente, fue noticia nuevamente, aunque no de forma directa. La gran polémica de las políticas migratorias de Donald Trump y su agencia llamada ICE, la cual busca y captura a quienes ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, como la cantante. Si bien ella cuenta con una green card de pago, conocida como "gold card", apoya fervientemente al líder norteamericano, aunque la mayoría de sus colegas se proclama en contra del mismo, al punto de autodenominarse “la fan número uno del presidente” y remarcar que “eso no va a cambiar".

Fortuna de millones: el patrimonio de Nicki Minaj Actualmente, el patrimonio neto de Nicki Minaj está valuado en 150 millones de dólares, según distintos medios especializados en el tema. Esto se debe a su papel como una de las figuras más importantes del rap, siendo una de las artistas más convocantes del momento. También participó como jurado de "American Idol" e incluso sumó intervenciones en películas como "The Other Woman", así como productos de su propia marca, tales como fragancias y artículos dedicados al mundo de la moda.

