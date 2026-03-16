Citroën lanzó en la Argentina el nuevo C4 Hybrid, su primer modelo híbrido en el país

La marca francesa presentó su vehículo del segmento C que combina diseño tipo hatchback con espíritu crossover, tecnología híbrida de 48V y foco en el confort. Llega en dos versiones.

El nuevo Citroën C4 Hybrid ya está disponible en el país

La marca Citroën presentó oficialmente en la Argentina el nuevo Citroën C4 Hybrid , su primera propuesta electrificada en el mercado local. El modelo introduce una tecnología híbrida accesible que combina eficiencia, bajo consumo y una conducción silenciosa, sin necesidad de recarga externa.

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El nuevo C4 se posiciona dentro del segmento C con una arquitectura que mezcla rasgos de hatchback y crossover , una propuesta estética que retoma elementos históricos de la marca y los combina con soluciones contemporáneas de diseño.

Entre sus referencias más claras aparecen modelos emblemáticos de Citroën , como el Citroën CX y el Citroën C6 , cuyas líneas influyeron en el diseño del parante trasero y en el remate vertical del baúl, una firma estilística característica de la marca francesa.

El Citroën C4 Hybrid está impulsado por un motor naftero 1.2 turbo de tres cilindros que entrega 136 CV , asociado a un motor eléctrico de 21 kW (28 CV) . En conjunto, ambos sistemas alcanzan una potencia combinada de 145 CV .

El sistema híbrido se alimenta de una batería de iones de litio de 48V , que se recarga automáticamente durante las frenadas y desaceleraciones. De esta forma, el vehículo puede circular en determinadas situaciones utilizando solo el motor eléctrico, especialmente en maniobras urbanas o tráfico lento.

La transmisión automática ë-DCS de seis velocidades se encarga de gestionar el funcionamiento del sistema, ofreciendo cambios suaves y una respuesta eficiente tanto en ciudad como en ruta. Con esta configuración, el modelo alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

Según la marca, esta tecnología permite reducir el consumo y las emisiones hasta un 20% frente a motorizaciones convencionales equivalentes.

CitroenC4Hybrid_alescortina_09763(1) El Citroën C4 Hybrid está impulsado por un motor naftero 1.2 turbo de tres cilindros que entrega 136 CV, asociado a un motor eléctrico de 21 kW (28 CV). En conjunto, ambos sistemas alcanzan una potencia combinada de 145 CV.

En materia de confort, el vehículo incorpora los asientos Citroën Advanced Comfort® y la suspensión Citroën Advanced Comfort®, desarrolladas para absorber irregularidades del camino y mejorar la experiencia de marcha.

El interior suma un cuadro de instrumentos digital, pantalla táctil central de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica para smartphones y selector de modos de conducción Eco, Normal y Sport.

En términos de espacio, el modelo ofrece un baúl de 380 litros, ampliable hasta 1.250 litros con los asientos traseros rebatidos.

Versiones y equipamiento

El Citroën C4 Hybrid se comercializa en dos versiones: Hybrid Plus y Hybrid Max.

La versión Plus incluye seis airbags, control de estabilidad ESP, sistemas ABS, ASR y AFU, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, climatizador bizona, llantas de aleación de 17 pulgadas y techo bitono.

Por su parte, la versión Max agrega equipamiento tecnológico y de asistencia a la conducción, como control de crucero adaptativo con Stop & Go, freno de seguridad activo, alerta de cambio de carril, detección de punto ciego y faros inteligentes, además de cargador inalámbrico para smartphones y tapizado en cuero.

El nuevo modelo llega al mercado argentino con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.

Precios en Argentina

El nuevo Citroën C4 Hybrid ya está disponible en el país con los siguientes valores: