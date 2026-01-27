Clientes pagaron hasta un millón de pesos por un auto Tesla que nunca llegó: Elon Musk promete lanzarlo tras ocho años de espera + Seguir en









El superdeportivo moderno de la marca de vehículos eléctricos que prometía revolucionar el mercado todavía sigue en espera.

El auto tesla que se retrasó ocho años y los clientes que pagaron siguen en espera.

El Tesla Roadster de segunda generación promete revolucionar el mercado de los superdeportivos eléctricos, pero su lanzamiento se retrasó ocho años desde su anuncio inicial en 2017. Clientes pagaron hasta US$50.000 en depósitos por un vehículo que aún no llegó a producción, lo que generó frustración y escepticismo entre los compradores.

Elon Musk anunció una nueva fecha de presentación para abril de 2026. Aunque la elección de ese día, coincidente con el Día de los Inocentes, despertó dudas sobre la seriedad del plazo.

Elon Musk auto volador Tesla El Tesla Roadster: el superdeportivo moderno de Elon Musk El Roadster se presentó como un auto con prestaciones excepcionales: aceleración de 0 a 100 km/h en 2,1 segundos, autonomía de 1.000 kilómetros, torque de 10.000 Nm y velocidad máxima de más de 400 km/h. Sin embargo, el proyecto quedó en stand-by mientras Tesla reorientó sus esfuerzos hacia la inteligencia artificial y los vehículos autónomos, dejando en segundo plano la producción de este modelo.

Este vehículo eléctrico se perfiló como el "mejor coche no autónomo" según Musk, quien admitió que la seguridad no fue una prioridad en su desarrollo. "Si comprás un Ferrari, la seguridad no es el objetivo principal", declaró, comparando el vehículo con los deportivos tradicionales. Aun así, aseguró que Tesla aspira a evitar fatalidades en su uso.

El diseño original incluía motores de gas desarrollados por SpaceX para mejorar la aceleración y permitir "breves ráfagas de vuelo", una característica que lo diferenciaba de los autos convencionales. Sin embargo, el proyecto enfrentó múltiples retrasos, y hasta 2026 no se concretó su fabricación.

tesla-2 La nueva promesa de Elon Musk del lanzamiento del Tesla Roadster Musk confirmó que la presentación oficial del Roadster será el 1° de abril de 2026, aunque advirtió que la producción comenzaría recién entre 12 y 18 meses después, lo que retrasaría su llegada al mercado hasta fines de 2027. El ejecutivo prometió un vehículo con "innovaciones jamás vistas" en la industria, inspiradas en tecnologías aeroespaciales de SpaceX. Mientras Tesla avanza en proyectos como el Cybercab, un taxi autónomo que se fabricaría en Texas desde 2026, el Roadster sigue siendo un misterio. Clientes como el influencer tecnológico Marques Brownlee (MKBHD) cancelaron sus reservas tras ocho años de espera, frustrados por la falta de avances. Ahora, solo queda esperar para ver si Musk cumple su promesa o si el Roadster se suma a la lista de proyectos incumplidos de Tesla.