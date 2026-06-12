Las pick ups se consolidan como el pilar de la producción automotriz en la Argentina

Con un mercado cada vez más abierto y dominado por importados, las camionetas ganan terreno y ya explican la mayor parte de la fabricación local.

El mapa productivo del sector automotor en la Argentina atraviesa una transformación profunda. En un contexto de mayor apertura comercial y crecimiento de las importaciones, las terminales locales reconfiguraron su estrategia y encontraron en las pick ups su principal sostén industrial.

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Según el informe anual de la Asociación de Fábricas de Automotores , durante 2025 la fabricación total alcanzó las 490.876 unidades, un volumen que marca una caída frente a años anteriores. Sin embargo, detrás de ese número aparece un dato clave: las camionetas representaron cerca del 60% de la producción nacional , consolidándose como el segmento dominante.

El nuevo escenario económico, impulsado por la gestión de Javier Milei , modificó el equilibrio entre vehículos nacionales e importados. Mientras que en años previos predominaban los modelos fabricados localmente, en 2025 el 62% de los patentamientos correspondió a unidades traídas del exterior.

Este fenómeno impactó directamente en la producción de autos y SUV , que retrocedió con fuerza, mientras que las pickups mostraron una dinámica opuesta. En números concretos, se produjeron 288.287 camionetas , con un crecimiento interanual del 8,8%, frente a 202.589 autos y utilitarios deportivos , que cayeron más de un 16%.

La diferencia también se explica por el perfil exportador del segmento. Las pick ups fabricadas en el país continúan teniendo una fuerte demanda en mercados regionales, especialmente en América Latina.

Marcas y resultados dispares

El desempeño de las automotrices reflejó esta tendencia. Toyota y Ford, ambas con foco en camionetas, lograron crecer tanto en producción como en exportaciones. Modelos como la Hilux y la Ranger fueron clave para sostener la actividad en sus plantas.

toyota El desempeño de las automotrices reflejó esta tendencia. Toyota y Ford, ambas con foco en camionetas, lograron crecer tanto en producción como en exportaciones.

En contraste, otras terminales con mayor dependencia de autos de pasajeros registraron caídas significativas. General Motors redujo su producción en Santa Fe, mientras que Fiat y Volkswagen también mostraron retrocesos, especialmente en exportaciones.

Por su parte, Renault y Nissan se vieron afectadas por cambios en sus programas industriales, con el cierre de ciclos productivos en pick ups y menores volúmenes.

Exportaciones, la clave del negocio

La lógica del sector sigue siendo clara: sin exportaciones competitivas no hay escala productiva sostenible. En ese sentido, las pickups volvieron a marcar la diferencia, con un crecimiento de envíos al exterior del 7,1%, mientras que autos y SUV registraron una caída del 32,8%.

Este comportamiento explica por qué las terminales redoblan su apuesta en este tipo de vehículos, que combinan demanda interna, valor agregado y perfil exportador.

Un nuevo eje para la industria

El balance de 2025 deja una conclusión contundente: las pick ups se transformaron en el verdadero motor de la industria automotriz argentina. En un contexto desafiante, donde la competencia externa gana terreno, las camionetas funcionan como un “escudo” que permite sostener producción, empleo y exportaciones.

La incógnita hacia adelante será si este modelo logra consolidarse en el tiempo o si el país podrá recuperar competitividad también en el segmento de autos de pasajeros. Mientras tanto, todo indica que el futuro inmediato seguirá apoyado sobre cuatro ruedas… pero con caja de carga.