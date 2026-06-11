Inversores de Wall Street venden acciones de Tesla para apostar a SpaceX

SpaceX tiene previsto salir a bolsa bajo el ticker SPCX, con una valuación cercana a los u$s1,8 billones y una colocación de u$s75.000 millones.

La inminente salida a bolsa de SpaceX generó un fenómeno inesperado en Wall Street : parte de los inversores estaría desprendiéndose de acciones de Tesla para reunir capital y participar en lo que muchos consideran el debut bursátil más importante de la década.

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Según explicó Gary Black , socio gerente de The Future Fund, numerosos inversores minoristas estarían vendiendo posiciones en Tesla con el objetivo de contar con liquidez para comprar acciones de SpaceX desde el primer día de cotización .

La expectativa de una fuerte suba inicial en el papel de la compañía aeroespacial alimenta esta rotación de capitales dentro del propio universo de empresas vinculadas a Elon Musk .

SpaceX tiene previsto debutar en el Nasdaq bajo el ticker SPCX con una valuación cercana a los u$s1,8 billones y una colocación estimada en alrededor de u$s75.000 millones, cifras que la convertirían en una de las mayores ofertas públicas iniciales (IPO) de la historia.

El entusiasmo de los inversores es tan elevado que la demanda superó ampliamente la cantidad de acciones disponibles.

spacex SpaceX tiene previsto debutar en Wall Street bajo el ticker SPCX con una valuación cercana a los u$s1,8 billones y una colocación de u$s75.000 millones.

La presión sobre Tesla no responde únicamente al atractivo de SpaceX. El fabricante de vehículos eléctricos también enfrenta desafíos propios, incluyendo dudas sobre el ritmo de ejecución de algunos proyectos y un contexto de mayor volatilidad para las compañías tecnológicas.

Sin embargo, varios analistas consideran que la proximidad de la IPO es un factor determinante detrás de la reciente debilidad de la acción.

Interés dividido

El mercado también debate si la aparición de una segunda gran empresa cotizante de Elon Musk podría dividir el interés de los inversores. Durante años, Tesla fue la principal vía para apostar por la visión empresarial del magnate. Ahora, SpaceX ofrece una alternativa directa con exposición al negocio espacial, Starlink y los proyectos de inteligencia artificial que desarrolla el grupo.

No todos comparten el entusiasmo. Algunos especialistas advierten que la valuación proyectada de SpaceX es extremadamente exigente y recuerdan que muchas grandes IPO tecnológicas registraron fuertes correcciones después de sus primeros meses de cotización.

Incluso Reuters señaló que la elevada participación de inversores minoristas podría incrementar la volatilidad durante las primeras jornadas de negociación.