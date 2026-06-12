Los modelos de autos que dominaron el mercado argentino en cada Mundial

De la mano del fútbol, el mercado automotor también cuenta su propia historia: modelos icónicos, cambios de hábitos y una actualidad donde una histórica líder domina el escenario.

Los autos y los mundiales, en el centro de la escena

Los mundiales no solo despiertan pasión futbolera. También funcionan como una especie de espejo del contexto social y económico de cada época. En la Argentina, ese reflejo se puede ver claramente en la evolución del parque automotor: los modelos más vendidos de cada período dicen tanto como los resultados dentro de la cancha.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este 2026, con la Copa del Mundo en marcha en Norteamérica , el liderazgo parcial del mercado lo tiene la Toyota Hilux , una pick up que sintetiza el cambio de preferencias hacia vehículos más versátiles, robustos y con alto valor de reventa.

En los años 70, el Fiat 600 era mucho más que un vehículo: era sinónimo de movilidad accesible. Durante el Mundial de 1974, ese modelo seguía siendo protagonista en las calles argentinas.

En los años 70, el Fiat 600 era mucho más que un vehículo: era sinónimo de movilidad accesible. Durante el Mundial de 1974, ese modelo seguía siendo protagonista en las calles argentinas.

Cuatro años después, en pleno Mundial 78, el Renault 12 tomó la posta. Su amplitud, confiabilidad y versatilidad lo convirtieron en el favorito de las familias, un rol que mantuvo durante buena parte de los 80, incluso en la era de Diego Maradona en México 86, según el informe elaborado por Parabrisas.

Cambios económicos, nuevos líderes

La década del 90 trajo consigo nuevas reglas. El Fiat Duna se consolidó como líder en un contexto de apertura económica, gracias a su equilibrio entre precio, espacio y mantenimiento.

Luego llegó un fenómeno que marcaría a toda una generación: el Volkswagen Gol, que desde fines de los 90 dominó el mercado con una fórmula simple pero efectiva: robustez, variedad y buen valor de reventa.

En momentos más complejos, como el Mundial de 2002, el Renault Clio logró destacarse, mientras que en 2010 el Chevrolet Classic sorprendió con su liderazgo basado en costos bajos y confiabilidad.

De los sedanes a las pick ups

El cambio más fuerte llegó en los últimos años. En Rusia 2018, la Toyota Hilux rompió la lógica tradicional al convertirse en el vehículo más vendido, reflejando el crecimiento del segmento de pick ups.

toyota-hilux-srx-2024-delantera El cambio más fuerte llegó en los últimos años. En Rusia 2018, la Toyota Hilux rompió la lógica tradicional al convertirse en el vehículo más vendido, reflejando el crecimiento del segmento de pick ups.

En Qatar 2022, el Fiat Cronos retomó el protagonismo con producción nacional y una estrategia comercial sólida. Pero en 2026, nuevamente la Hilux aparece como referencia, confirmando que las preferencias del consumidor argentino evolucionaron hacia vehículos más polivalentes.

Más que autos, parte de la historia

Fiat 600, Renault 12, Fiat Duna, Volkswagen Gol, Renault Clio, Chevrolet Classic, Toyota Hilux y Fiat Cronos no son solo modelos exitosos: representan distintas etapas del país.