Cómo cambió el mercado automotor en 10 años: fin de hegemonía brasileña, caída de los chicos y muerte al baúl

En apenas una década, las preferencias de los argentinos y la oferta de las terminales dieron un giro de 180 grados. El colapso de los vehículos económicos y la extinción de los sedanes frente al avance de las pick ups nacionales y una nueva oleada de SUVs compactos.

El mercado automotor argentino experimentó una metamorfosis radical en los últimos diez años. Si se observa el top ten de los vehículos más vendidos en 2016 , asoma un escenario dominado de manera absoluta por los autos chicos , accesibles y, en su gran mayoría, provenientes de Brasil . Hoy, en 2026 , esa realidad quedó archivada en la nostalgia de los catálogos y las concesionarias muestran un paisaje completamente diferente.

Hace una década, el público masivo buscaba soluciones de movilidad compactas y tradicionales. En aquel ranking de 2016, un total de 8 de los modelos más exitosos pertenecían al segmento B (los autos chicos). El podio de ese año reflejaba a la perfección el fenómeno, liderado por el Fiat Palio (29.109 unidades), seguido de cerca por el Volkswagen Gol (26.897 unidades) y el Renault Clio Mío (25.377 unidades). A ellos se sumaban el Toyota Etios (23.898 unidades), el Chevrolet Classic (22.249 unidades), el Ford Fiesta Kinetic (19.428 unidades) y el Peugeot 208 .

Las únicas dos excepciones que lograban romper esa hegemonía de plataformas económicas de segmento B eran la Toyota Hilux y el Ford Focus (que resistía con 21.597 unidades).

Además, la balanza de origen estaba claramente inclinada hacia el país vecino: 7 de esos modelos eran brasileños frente a solo 3 nacionales (la mencionada Hilux fabricada en Zárate, el Focus en Pacheco y el eterno Chevrolet Classic en Alvear). La única "rara avis" que anticipaba el futuro en ese lote de avanzada era la Ford EcoSport (19.174 unidades), que en ese entonces defendía casi en soledad el concepto de SUV chico.

La practicidad de la silueta de tres volúmenes era otra de las grandes premisas de la época. Nada menos que 5 autos de ese pelotón clave tenían versión con baúl o eran sedanes puros por definición: el Volkswagen Gol (cuya variante tricuerpo se llamaba Voyage), el Toyota Etios, el Ford Focus, el Chevrolet Classic y el Ford Fiesta . El baúl espacioso era, por entonces, el aliado indiscutido de las familias de clase media.

Además, la balanza de origen estaba claramente inclinada hacia el país vecino: 7 de esos modelos eran brasileños frente a solo 3 nacionales (la mencionada Hilux fabricada en Zárate, el Focus en Pacheco y el eterno Chevrolet Classic en Alvear).

La era de las pick ups, la invasión SUV y los sobrevivientes de la transformación

Diez años después, el panorama es completamente opuesto. Los vehículos del segmento B tradicional perdieron su corona absoluta y los sedanes sufrieron lo que hoy se conoce directamente como "la muerte del baúl". Aquellas gamas que ofrecían dos opciones de carrocería (hatchback y sedán) fueron discontinuadas de manera global o reemplazadas en el deseo popular por siluetas más elevadas. Modelos emblemáticos de 2016 como el Clio Mío, el Fiesta Kinetic o el Classic ya no existen, y el cliente actual prefiere resignar el tercer volumen tradicional a cambio de un puesto de manejo alto y la estética aventurera que proponen los crossovers y SUVs.

En el top ten de junio de 2026 no hay ningún sedán representado.

En este nuevo ecosistema de 2026, los reyes del mercado ya no son aquellos autos económicos de entrada de gama. El ranking actual está liderado de manera indiscutida por las pick ups medianas de producción nacional.

En este nuevo ecosistema de 2026, los reyes del mercado ya no son aquellos autos económicos de entrada de gama. El ranking actual está liderado de manera indiscutida por las pick ups medianas de producción nacional, con la Toyota Hilux a la cabeza, seguida de cerca por la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok. Lo que en 2016 era una excepción utilitaria, hoy es el núcleo del mercado local.

El fenómeno de los vehículos de pasajeros también cambió de nombres y de concepto. La categoría de los "autos chicos" quedó reducida a unos pocos referentes de gran volumen como el Peugeot 208 (producido en El Palomar) y el Fiat Cronos (fabricado en Córdoba). O los Toyota Yaris y Chevrolet Ónix

Es importante aclarar que, si bien se terminó aquella hegemonía donde el lote de los más vendidos era casi exclusivamente brasileño debido al fuerte protagonismo actual de la industria argentina en los puestos de elite, Brasil sigue siendo el origen indiscutido de la gran mayoría de los autos importados que se comercializan en el país. Ejemplos de esto son opciones regionales muy buscadas como el Toyota Yaris o el Chevrolet Onix.

Sin embargo, la verdadera avanzada que terminó por sepultar a los sedanes tradicionales de 2016 es la consolidación de los nuevos SUVs compactos y medianos que hoy dominan los primeros puestos.

Lo que la EcoSport inició tímidamente hace una década, hoy es un tsunami comercial: modelos como el Ford Territory, la Chevrolet Tracker, y las nuevas apuestas urbanas regionales como el Volkswagen Tera o el Toyota Yaris Cross ocupan los lugares de vanguardia que antes le pertenecían a los Gol, Fiesta o Palio.

El mercado actual premia la especialización fabril local y la evolución del gusto del consumidor, dejando atrás la era de los autos chicos con baúl para abrirle paso a la era global de las camionetas y los utilitarios deportivos.