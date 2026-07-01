Ranking de autos: cuáles fueron los 10 modelos más vendidos de junio + Agregar ámbito en









Con un mercado en baja interanual, el ranking mensual muestra movimientos clave entre los vehículos: regreso de un clásico a los primeros puestos y caída de uno de los líderes del año.

El mercado automotor tuvo movimientos en los primeros puestos del ranking Depositphotos

El mercado automotor argentino cerró junio con 45.995 patentamientos, lo que representa una caída del 12,8% interanual, según datos de ACARA. Sin embargo, frente a mayo se observó una suba del 7,2%, marcando una leve recuperación mensual.

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En el acumulado del semestre, se registraron 294.181 unidades, un 9,9% menos que en igual período de 2025. En este escenario, el ranking de autos cobra protagonismo para entender el comportamiento del mercado.

Ranking de autos: sube un clásico y cae un referente El listado de junio dejó cambios importantes en el segmento de autos, con un regreso destacado al podio y un retroceso inesperado entre los modelos más vendidos:

Toyota Hilux – 3.002 unidades (15.549 en el año) Fiat Cronos – 1.900 unidades Ford Ranger – 1.786 unidades (10.398 en el año) Ford Territory – 1.584 unidades (10.592 en el año) Volkswagen Amarok – (8.088 en el año) Volkswagen Tera – 1.131 unidades (8.240 en el año) Chevrolet Tracker – 1.113 unidades (7.603 en el año) Peugeot 208 – 1.089 unidades (11.470 en el año) Toyota Yaris Cross – 1.075 unidades (4.479 en el año) Chevrolet Onix – 1.073 unidades (7.210 en el año) Entre los datos más relevantes, se destaca que el Fiat Cronos vuelve al podio, mientras que el Peugeot 208 pierde terreno y cae al octavo puesto tras haber sido protagonista durante gran parte del año.

Predominio nacional y señales para lo que viene Otro punto clave del ranking es que más de la mitad de los modelos del top 10 se fabrican en Argentina, lo que refuerza el peso de la producción local en el mercado.

Además, se consolida una tendencia: las pick ups siguen dominando el ranking general, mientras que los autos muestran mayor volatilidad en sus posiciones mes a mes. Desde ACARA anticipan que el segundo semestre podría mostrar signos de recuperación, apoyado en mejores condiciones comerciales y financiamiento más accesible. En ese contexto, el ranking de autos seguirá siendo clave para medir cómo evoluciona la demanda en los próximos meses. Ranking de marcas por ventas en junio El mercado automotor mostró en junio un liderazgo claro por volumen de marcas, con Toyota al frente con 6.775 unidades, seguida por Volkswagen (5.487) y Fiat (5.226). Más atrás se ubicaron Ford (4.375) y Chevrolet (3.847). El top 10 se completó con Peugeot (2.718), Renault (2.670), la creciente BYD (1.740), Citroën (1.725) y Jeep (1.071), reflejando un mercado competitivo con fuerte presencia de marcas tradicionales y el avance de nuevos jugadores.