Murió la actriz Hayden Panettiere, estrella de las series "Héroes" y "Nashville" + Agregar ámbito en









Su padre confirmó la noticia y destacó el impacto que tuvo la intérprete en quienes la conocieron. A lo largo de su vida, ella también contó públicamente sus dificultades personales.

A los 36 años murió Hayden Panettiere, protagonista de "Heroes" y "Nashville".

La actriz Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en las series “Heroes” y “Nashville”, murió a los 36 años en Greenville, en el estado de Carolina del Sur, EEUU. La noticia fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, quien expresó su dolor por la pérdida de la intérprete.

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“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron... y a los millones que la vieron en la pantalla”, señaló Skip en el comunicado difundido por ABC News este domingo.

Hasta el momento, no se informó cuál fue la causa de la muerte. Un representante de Panettiere tampoco se había pronunciado públicamente sobre el fallecimiento.

Hayden Panettiere contó públicamente sus dificultades personales. La carrera de Hayden Panettiere y su vida personal La trayectoria de la actriz comenzó cuando era una niña y se extendió durante tres décadas. A lo largo de su carrera participó en producciones como “A Bug’s Life”, donde prestó su voz al personaje de Dot, “Remember the Titans” y “Scream VI”.

Su gran salto a la popularidad llegó con “Heroes”, serie en la que interpretó a una joven animadora con poderes sobrenaturales. La ficción seguía a un grupo de personas con habilidades especiales y se hizo conocida por la frase “Salva a la animadora, salva al mundo”.

Panettiere también habló públicamente sobre distintos momentos difíciles de su vida, entre ellos sus problemas con el consumo de alcohol y la depresión. En 2014 nació su hija, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko. En sus memorias, “This Is Me: A Reckoning”, publicadas este año, la actriz contó además cómo tomó la decisión de que Klitschko tuviera la custodia total de su hija. El libro abordó distintos aspectos personales de su vida y de su recorrido profesional.