Cómo saber si hay que cambiar las pastillas de freno del auto: las señales que no hay que ignorar

Ruidos, vibraciones y una mayor distancia de frenado pueden indicar desgaste en las pastillas y la necesidad de revisar el sistema.

El desgaste de las pastillas de freno puede afectar la capacidad de detener el vehículo y aumentar el riesgo durante la conducción.

Las pastillas de freno son uno de los componentes fundamentales del sistema de frenado del auto y están sometidas a un desgaste constante . Cada vez que el conductor presiona el pedal, el material de fricción entra en contacto con el disco para reducir la velocidad del vehículo .

Aunque no existe un único momento establecido para reemplazarlas, si hay determinadas señales que pueden advertir sobre su deterioro . Reconocerlas a tiempo permite evitar daños en otros componentes del auto y mantener una respuesta adecuada al momento de frenar.

Uno de los indicios más frecuentes es la aparición de ruidos al frenar . Un chirrido metálico o un sonido agudo que se repite al presionar el pedal puede estar relacionado con el desgaste del material de fricción. Sin embargo, no todo ruido implica necesariamente que las pastillas estén agotadas, por lo que es recomendable realizar una revisión .

Otra señal es que el vehículo necesite más distancia para detenerse . Si el conductor percibe que debe presionar el pedal con mayor intensidad o que el auto tarda más en frenar, puede existir un problema en el sistema que requiere atención.

También pueden aparecer vibraciones al frenar , especialmente en el volante o en el pedal. Este comportamiento puede estar relacionado con diferentes componentes del sistema de frenado, por lo que no conviene atribuirlo únicamente a las pastillas sin una inspección profesional.

Cada cuánto tiempo hay que cambiar las pastillas de freno

No hay un kilometraje universal para realizar el reemplazo. La duración depende del tipo de vehículo, el estilo de conducción y las condiciones de circulación. Un auto utilizado principalmente en ciudad puede someter los frenos a un uso más frecuente que otro que circula habitualmente por rutas.

La forma de manejar también influye. Las frenadas bruscas y frecuentes generan un mayor desgaste, mientras que una conducción más progresiva puede contribuir a prolongar la vida útil del componente. El peso del vehículo y las características de la zona donde circula también tienen incidencia.

Por ese motivo, además de considerar los kilómetros recorridos, es importante controlar periódicamente el espesor del material de fricción. El intervalo de inspección puede variar según las indicaciones del fabricante y las condiciones particulares de utilización del vehículo.

Qué pasa si se sigue manejando con las pastillas desgastadas

Continuar utilizando el auto cuando las pastillas presentan un desgaste considerable puede provocar una reducción de la capacidad de frenado. Esto resulta especialmente relevante ante una frenada de emergencia, cuando cada metro puede ser determinante.

Además, si el material de fricción se consume por completo, otras piezas pueden quedar expuestas a un contacto para el que no fueron diseñadas. Esto puede generar daños en los discos de freno y aumentar el costo de la reparación.

Ante ruidos persistentes, vibraciones, cambios en la respuesta del pedal o cualquier comportamiento inusual, lo recomendable es hacer revisar el sistema de frenos. Una inspección permite determinar si es necesario reemplazar las pastillas o si el problema se encuentra en otro componente.