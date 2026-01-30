Cómo saber si un auto tiene el kilometraje adulterado antes de comprarlo

La compra de un auto usado requiere atención especial para evitar fraude s, especialmente en lo relacionado con el kilometraje. La manipulación del odómetro es una práctica frecuente entre vendedores que buscan aumentar el precio de venta al simular un menor uso del vehículo . Detectar esta alteración puede evitar problemas mecánicos futuros y pérdidas económicas.

En Argentina , el kilometraje es algo fundamental a la hora de comprar un vehículo. Si se analiza el mercado los autos que marcan un rodaje superior a 100.000 suelen depreciarse mucho más rápido por una cuestión de percepción y costumbre usual en el país. Es por eso que muchos vendedores suelen alterar este número a la hora de la venta.

Esta mala costumbre, según expertos, no sólo engaña al comprador, sino que compromete la seguridad del auto . Un vehículo con 200.000 kilómetros rebajados a 100.000 podría omitir mantenimientos críticos , como el cambio de distribución, lo que aumenta el riesgo de fallas graves.

Revisar el desgaste físico del vehículo ofrece pistas claves sobre su uso real. Elementos como el pedal del acelerador, el volante, los asientos y la alfombra del lado del conducto r muestran señales de uso prolongado. Un volante gastado o asientos con grietas indican kilometraje elevado , incluso si el odómetro marca lo contrario.

Discos de freno desgastados y neumáticos con desigualdades también revelan kilometraje oculto. Sin embargo, componentes reemplazables, como llantas o pastillas de freno, pueden enmascarar el desgaste real. Consultar el historial de mantenimiento y la última Verificación Técnica Vehicular (VTV ) proporciona datos confiables sobre el kilometraje registrado. Así como también, si se tiene un mecánico de confianza, se recomienda escanear la computadora del auto . El sistema del auto tiene el numero exacto de rodado del vehículo, y este no se puede modificar.

Algunas plataformas digitales ofrecen informes detallados del vehículo, incluyendo registros de revisiones técnicas y kilometraje histórico. Un cálculo sencillo permite estimar el uso esperado: un auto urbano recorre entre 15.000 y 20.000 kilómetros anuales. Un vehículo del año 2020 debería tener alrededor de 80.000 kilómetros; cifras menores pueden indicar manipulación.

Por qué se suele modificar el kilometraje en un auto

La reducción del kilometraje busca aumentar el valor de reventa del vehículo. Un odómetro con menos kilómetros sugiere menor desgaste y mejor estado mecánico, lo que justifica un precio más alto. Modificar un odómetro analógico resulta más sencillo que uno digital, aunque este último también puede alterarse con equipos especializados.

Aunque también hay que tener en cuenta que el uso de un vehículo es muy particular para cada dueño. No todos los autos se desgastan de la misma manera, porque no todos comparten los mismos materiales y las condiciones de uso varían unos de otros. Además que si su kilometraje sea elevado no siempre indica que ya no se deba usar más o que tenga muchos problemas. Siempre y cuando el precio lo justifique.