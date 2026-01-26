Los autos que eligen los argentinos: los modelos históricos fuera de producción que aún lideran las preferencias

El ranking de ventas deja en evidencia perfiles bien marcados de compradores y modelos que, aún discontinuados, siguen siendo protagonistas.

Dos públicos bien definidos y modelos que resisten al paso del tiempo. Esa es hoy la clave para entender por qué el mercado de autos usados se mantiene firme, incluso en un contexto de fuerte competencia con los 0km , promociones agresivas y planes de financiación que empiezan a reordenar los precios.

La guerra de precios entre los autos nuevos , sumada a los planes de financiación a tasa cero, comienza a generar ajustes en el mercado de segunda mano. Sin embargo, lejos de debilitarse, los usados sostienen su protagonismo gracias a una demanda estable y a la vigencia de modelos históricos que siguen encabezando el ranking de ventas, aun cuando ya no se fabrican en la Argentina .

Según explicó a Ámbito, Alejandro Lupo , vicepresidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) , el panorama para 2026 es positivo. “Si me preguntás si va a ser un buen año para los usados, sí, claro que sí”, aseguró, aunque aclaró que el crecimiento está directamente ligado al acceso al crédito y a la estabilidad macroeconómica.

“El tipo de cambio va a seguir estable, y sería clave que la banca privada baje un poco las tasas. En el usado no se puede ofrecer tasa cero como en los 0km, pero una financiación más accesible ayudaría muchísimo”, señaló Lupo, destacando también el rol del Banco Nación en la reactivación del mercado.

El impacto más directo se siente en los usados más nuevos , especialmente aquellos que compiten de manera directa con autos 0km que hoy se ofrecen con financiación a tasa cero por 18 o 24 meses. En esos casos, el ajuste es inevitable.

“Ese modelo de usado, seminuevo y de entrada de gama, va a sufrir un reacomodamiento de precio, quizás un 2 o 3% hacia abajo”, explicó Lupo. La razón es clara: cuando el valor del usado queda muy cerca del cero kilómetro, el comprador empieza a inclinarse por el vehículo nuevo, que ofrece garantía, cero uso y menores gastos inmediatos.

Monasterio Tattersall subasta 25-02 VW GOLD TREND.jpg El auto usado más vendido en usado siguen siendo el Volkswagen Gol y el Gol Trend.

En cambio, los vehículos con más kilómetros o de años anteriores no muestran el mismo comportamiento. “Todo lo que es 2022, 2021 para abajo, va a quedar como está”, afirmó el directivo, marcando un límite claro dentro del mercado.

El top de ventas de usados y los dos públicos que sostienen el mercado

Al observar el ranking de los autos usados más vendidos, aparece con claridad el patrón que explica la solidez del sector. “Cuando ves las cifras, notás que hay dos públicos bien definidos”, señaló Lupo.

“El más vendido en usado siguen siendo el Volkswagen Gol y el Gol Trend. Después viene la Toyota Hilux, y posteriormente el Chevrolet Corsa”, detalló. Y remarcó la particularidad del listado: “Pasamos de un Gol a una Hilux y volvemos a un Corsa, y después aparecen Amarok y Ranger”.

Por un lado, está el comprador urbano que busca un auto chico, confiable y económico para el uso diario en ciudad. Ese público sigue eligiendo modelos como el Gol o el Corsa, dos vehículos que ya no se fabrican, pero que mantienen una fuerte demanda por su historial, costos de mantenimiento y disponibilidad de repuestos.

Por otro, aparece el comprador del interior del país, que necesita un vehículo polivalente, capaz de servir tanto para el trabajo como para el uso personal. Allí, las pick ups continúan liderando sin discusión. “Tenemos un país muy grande, con mucha ruta y mucho interior del interior, donde necesitás un vehículo que cumpla las dos funciones”, explicó Lupo.

Así, mientras los 0km ajustan precios y redefinen su estrategia comercial, el mercado de autos usados confirma su fortaleza: dos públicos bien marcados, modelos que se niegan a desaparecer y una demanda que sigue marcando el ritmo del sector.