Patentes en CABA: por qué algunas boletas de enero registraron subas superiores al 100%

La Ciudad actualizó la base de valuaciones y comenzó a aplicar cambios normativos aprobados en años anteriores. Aunque la alícuota no se modificó, el nuevo esquema impactó de manera desigual según el vehículo.

Con el inicio del calendario fiscal 2026, los dueños de autos radicados en la Ciudad de Buenos Aires empezaron a recibir las boletas del impuesto a las patentes . En ese contexto, se multiplicaron los reclamos por incrementos significativos en determinados casos, incluso con subas que superan el 100% respecto del año anterior.

Desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) aclararon que no hubo cambios en la tasa del impuesto , sino una actualización en la valuación fiscal de los vehículos , que es la base sobre la que se calcula el monto a pagar. Esa revisión explica los aumentos detectados en una parte del padrón.

De acuerdo con datos oficiales, el padrón total alcanza a 1.058.310 vehículos . Dentro de ese universo, el 16% tendrá incrementos , otro 16% pagará menos que en 2025 y el 68% restante no registrará variaciones en el valor de su patente. En términos absolutos, unos 171.427 vehículos subieron de tramo, 169.139 registraron una baja y 717.744 permanecieron sin cambios.

Uno de los factores centrales del ajuste fue la modificación de la fuente utilizada para calcular la valuación fiscal . A partir de 2026, la Ciudad dejó de tomar como referencia los datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y adoptó los valores provistos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) .

Según explicaron desde la AGIP , la decisión respondió a desactualizaciones detectadas en la base anterior. La nueva referencia refleja con mayor precisión los precios vigentes del mercado automotor, lo que derivó en saltos de valuación en determinados modelos y, en consecuencia, en boletas más elevadas.

Este cambio explica por qué algunos vehículos registraron aumentos muy pronunciados. Por ejemplo, se verificaron casos de autos con más de una década de antigüedad que pasaron a tributar montos sensiblemente superiores debido a la nueva estimación fiscal, aun cuando no se modificó la alícuota aplicable.

En promedio, la alícuota efectiva del padrón se ubica en el 3,5%, con una fuerte concentración en los tramos más bajos: el 81% de los vehículos está comprendido en las tres escalas iniciales del impuesto.

Qué ocurrió con los autos híbridos

Además de la actualización de valuaciones, en 2026 comenzó a aplicarse plenamente un cambio normativo aprobado por la Legislatura porteña en diciembre de 2024. Se trata de la Ley 6825, que estableció un régimen de exenciones temporales para los vehículos híbridos.

Durante el primer año de radicación, estos modelos contaron con una exención total del impuesto. Cumplido ese plazo, los híbridos con valuación fiscal elevada comenzaron a tributar en forma completa. Para el ejercicio 2026, el umbral de referencia se actualizó a $91.150.000.

Desde el organismo recaudador señalaron que no se eliminaron beneficios, sino que se avanzó en el cronograma previsto por la ley, una vez vencido el período de gracia. En el caso de los híbridos con valuaciones más bajas, el esquema continúa siendo gradual: dos años sin pago y luego reducciones progresivas hasta alcanzar el 100% del impuesto a partir del sexto año.

A diferencia de los híbridos, los vehículos eléctricos mantienen la exención total, al igual que otros casos contemplados por la normativa vigente.

Descuentos, exenciones y fechas clave

Para 2026 continúan vigentes distintas opciones de bonificación. El pago anticipado anual ofrece un 10% de descuento, mientras que el buen cumplimiento durante 2025 habilita otra bonificación del 10% sobre las cuotas bimestrales del nuevo período. También se mantiene un beneficio del 8,33% para quienes adhieran al débito automático antes del 30 de abril.

En cuanto a las exenciones, siguen alcanzando a personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas, vehículos eléctricos y autos con más de 25 años de antigüedad, que dejan de tributar patente en la Ciudad.

La primera cuota del impuesto vence en febrero, con fechas diferenciadas según la terminación del dominio. Desde la AGIP recomendaron revisar las boletas y, ante dudas, consultar los canales oficiales para verificar la valuación fiscal aplicada en cada caso.