El patentamiento de autos cayó 4,9% interanual en enero, pese al repunte mensual

Enero mostró una leve contracción interanual, aunque marcó un salto significativo frente al cierre de 2025, impulsado por la estacionalidad y el mayor peso de la financiación en un contexto de estabilidad macro.

En enero se registraron 66.080 patentamientos, con una caída interanual del 4,9% y un salto del 174,4% frente a diciembre, según datos de ACARA.

El mercado automotor argentino inició 2026 con 66.080 vehículos patentados , una cifra que representó una baja interanual del 4,9% frente a enero del año pasado, cuando se habían registrado 69.520 unidades. Sin embargo, al comparar con diciembre de 2025 , el crecimiento fue contundente: la suba mensual alcanzó el 174,4% , según datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Pese al retroceso interanual, el resultado posicionó a enero como uno de los mejores comienzos de año de los últimos ocho años , aun con un día hábil menos respecto de enero de 2025.

La comparación mensual explica buena parte del optimismo del sector. En diciembre de 2025 se habían patentado apenas 24.079 vehículos , un nivel estacionalmente bajo que dejó una base de comparación muy reducida.

De acuerdo con el informe de SIOMAA, el promedio diario de patentamientos en enero fue de 3.147 unidades , apenas por debajo del nivel de enero del año pasado, lo que confirma que el mercado se mantuvo activo a lo largo del mes, aunque con cierta desaceleración hacia el cierre.

Al desagregar por segmentos, se observa que:

Los automóviles registraron 44.712 unidades , con una caída interanual del 4,2% .

Los comerciales livianos sumaron 18.037 patentamientos , lo que implicó una baja del 8% interanual .

Los vehículos comerciales pesados alcanzaron 2.313 unidades, con un descenso más moderado del 1,7% frente a enero de 2025.

En conjunto, los vehículos livianos explicaron la mayor parte del retroceso anual, mientras que el segmento pesado mostró mayor estabilidad.

Las marcas líderes y los modelos más vendidos

En el ranking por marcas, Volkswagen encabezó enero con 9.785 unidades, seguida por Fiat (8.451) y Toyota (7.509). Más atrás se ubicaron Ford, Peugeot y Chevrolet, en un mercado con fuerte concentración en las primeras posiciones.

Por modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar los patentamientos, seguida por el Fiat Cronos y el Peugeot 208, aunque varios de los modelos más vendidos mostraron caídas interanuales, reflejando un consumo todavía selectivo.

En términos geográficos, la provincia de Buenos Aires concentró el 28,4% de los patentamientos, con 18.797 unidades, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (11.710), Córdoba (7.585) y Santa Fe (6.326). En casi todas las jurisdicciones se repitió el patrón: fuerte suba mensual y leve baja interanual.

Optimismo para el resto del año

Pese a la caída interanual, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que el nivel de actividad fue prácticamente similar al del año pasado y proyectó un 2026 de crecimiento.

“Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”, afirmó. Además, subrayó el rol clave de la financiación, con tasas en descenso, y la importancia de sostener un escenario de economía estabilizada, acompañado por medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva.