Comprar un auto 0km: qué hay que hacer para patentar el vehículo

El registro inicial del vehículo es obligatorio para poder circular. Qué datos se necesitan, cómo sacar turno en la DNRPA y qué documentación presentar el día del trámite.

Existen datos clave para patentar un auto 0km

Adquirir un auto 0km implica un paso administrativo indispensable antes de ponerlo en la calle: el patentamiento. Se trata de la inscripción inicial del automóvil en la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), un procedimiento que permite registrar legalmente el vehículo, obtener la patente y emitir el título digital.

Sin completar esta gestión, el auto no puede circular de manera legal en la Argentina.

Qué información se necesita para iniciar el trámite de patentamiento Antes de solicitar el turno, el comprador debe contar con algunos datos personales y del vehículo. Entre los primeros figuran el CUIT o CUIL, nombre y apellido, un correo electrónico válido para recibir notificaciones, teléfono celular y el registro automotor correspondiente a la jurisdicción donde se pagará la patente.

También es necesario disponer de la información del vehículo, que generalmente entrega la concesionaria al momento de la compra. Allí se incluyen el número de certificado de fabricación o importación, las últimas siete posiciones del número de chasis y el valor declarado del vehículo, que surge de la factura.

Cómo solicitar turno en la DNRPA El trámite se inicia desde el sitio oficial de la DNRPA, donde el usuario debe elegir la opción "Turnos a inicio de trámites" y luego seleccionar "Inscripción inicial de cero kilómetro" dentro del tipo de trámite. Allí se completan los datos personales y los del vehículo.

Una vez ingresada la información, el sistema calcula el monto estimado del patentamiento y permite elegir fecha y horario en el registro correspondiente. Qué documentación presentar El día del turno se debe asistir con DNI original y copia, constancia de CUIT o CUIL y los formularios entregados por la concesionaria. Entre ellos figuran el Formulario 12 de verificación, el certificado de fabricación o importación, el Formulario 01 y la factura de compra. Una vez finalizado el proceso, el titular recibe un correo electrónico confirmando la inscripción del vehículo. Desde ese mensaje es posible descargar el título digital del automotor, documento que acredita la titularidad. Con ese paso completado, el vehículo ya queda habilitado para su entrega definitiva y puede circular legalmente.