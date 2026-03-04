Caen los precios de los autos más caros y los baratos se mantienen firmes: estos son los 0km más accesibles de la Argentina + Seguir en









La eliminación total de los impuestos internos cambia la lógica del sector en marzo y abril. Mientras las marcas premium ajustan fuerte hacia abajo, los vehículos más accesibles casi no se mueven. El ranking actualizado.

Los 10 autos 0km más económicos en marzo 2026

El tablero automotor argentino está entrando en una etapa inédita. Lo que durante años fue una estructura de precios tensionada por escalones fiscales hoy empieza a descomprimirse. Con la eliminación definitiva de los impuestos internos, el segmento alto muestra bajas concretas, mientras que la franja más económica mantiene valores prácticamente estables.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tributo, que durante más de una década alteró la conformación del mercado, había sido reducido parcialmente por la gestión de Javier Milei, pero recién ahora quedó sin efecto tras su derogación en el Congreso. La entrada en vigencia plena será en abril, aunque varias automotrices se anticiparon. Firmas como Ford, Lexus, Mercedes-Benz y Toyota ya publicaron listas con recortes en modelos alcanzados hasta hace poco por el gravamen.

El movimiento no se replica en la base del mercado. Los vehículos de menor precio conservaron en marzo cifras similares a las de febrero, con ajustes mínimos. En un contexto de inflación desacelerada, muchas terminales optaron por no modificar valores para no afectar el volumen de ventas. Además, parte del público decidió postergar decisiones ante la expectativa de que la baja en los segmentos superiores termine influyendo en los más accesibles.

La desaparición del impuesto también elimina distorsiones históricas: franjas de precios sin oferta real y modelos “topeados” para no saltar de escala tributaria. Esa lógica generó durante años una concentración artificial de productos en determinados valores.

Renault Kwid.jpeg El Renault Kwid continúa siendo el 0km más accesible. El impacto es especialmente sensible en los planes de ahorro. Las cuotas continúan actualizándose mes a mes, mientras el precio de lista —base de cálculo— no siempre refleja los descuentos disponibles en operaciones al contado o financiaciones alternativas. Esa dinámica dejó afuera del grupo de los más económicos a modelos que supieron ser referentes populares, como el Toyota Yaris, el Volkswagen Polo Track y el Renault Sandero, cuyos precios oficiales quedaron desalineados frente al mercado real.

Los 10 autos 0km más accesibles de la Argentina Renault Kwid: $26.050.000 JMEV Easy: $26.460.000 Fiat Mobi: $27.210.000 Hyundai HB20: $27.600.000 Jac S2: $27.860.000 Fiat Argo: $29.930.000 Fiat Cronos: $31.120.000 Citroën C3: $31.200.000 Peugeot 208: $31.300.000 Chevrolet Onix: $31.505.900 El mercado entra así en una fase de transición donde la variable impositiva deja de ser protagonista y la competencia vuelve a jugar un rol central en la definición de precios.