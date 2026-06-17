Con una reserva de $500.000, nueva pick up mediana inicia su preventa en la Argentina

De origen coreano y desarrollada para el trabajo y la aventura, el nuevo modelo ya puede reservarse en el país. Se ofrecerá en dos versiones, con motorizaciones naftera y diésel, y una propuesta que combina capacidad de carga, tecnología y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

La llegada de la Kia Tasman marca un hito para la automotriz surcoreana , que desembarca por primera vez en el competitivo segmento de las pick ups medianas . La marca anunció el inicio de la preventa en la Argentina de su nuevo modelo, una propuesta concebida para combinar desempeño, robustez y confort tanto para el uso laboral como recreativo.

Bajo el concepto “Explora una nueva dimensión” , la nueva camioneta busca diferenciarse mediante una combinación de capacidades todoterreno, elevado nivel de equipamiento y una amplia dotación tecnológica. La preventa se realiza a través de la plataforma digital oficial de la compañía y requiere un depósito inicial de $500.000 , que incluye beneficios exclusivos para los primeros clientes.

Entre ellos se destacan la bonificación de fletes y formularios , la acreditación de 16.000 puntos en Puma Energy y el acceso preferencial a actividades y experiencias vinculadas al lanzamiento del modelo. La presentación comercial está prevista para finales de julio.

La nueva Tasman estará disponible en las versiones EX y X-PRO , ambas equipadas con transmisión automática de ocho velocidades , sistema de tracción 4x4 desconectable , caja reductora y diferencial trasero bloqueable.

La oferta mecánica contempla dos alternativas. Por un lado, un motor turbo naftero capaz de desarrollar 277 CV y 421 Nm de torque . Por otro, una variante turbodiésel CRDI con 207 CV y 440 Nm de torque , orientada a quienes priorizan la capacidad de trabajo y el rendimiento en largas distancias.

Kia Tasman (3)(1) La nueva Tasman estará disponible en las versiones EX y X-PRO, ambas equipadas con transmisión automática de ocho velocidades, sistema de tracción 4x4 desconectable, caja reductora y diferencial trasero bloqueable.

Uno de los elementos distintivos será el sistema X-Trek, un control de velocidad específico para conducción fuera de ruta que permite avanzar de manera constante en terrenos difíciles, gestionando automáticamente los sistemas de asistencia del vehículo.

En términos de dimensiones, la pick up presenta 5.410 mm de largo, 1.930 mm de ancho y 1.920 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.270 mm. Además, ofrece un despeje al suelo de 252 mm, una capacidad de vadeo de 800 mm, una carga útil de hasta 1.068 kg y una capacidad de remolque de 3.500 kg con freno.

El equipamiento tecnológico también ocupa un lugar central. El habitáculo incorpora una pantalla panorámica integrada de 30 pulgadas, cámaras con visión 360°, además de asientos traseros reclinables y deslizables, una configuración poco habitual en el segmento y más cercana a la experiencia de una SUV.

En materia de seguridad, la camioneta incorpora seis airbags, frenos con ABS, control electrónico de estabilidad (ESC), anclajes ISOFIX, freno automático post colisión y diversos asistentes para ascenso y descenso en pendientes.

A ello se suma el paquete Kia Drive Wise, que reúne sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre los que se encuentran el asistente de precolisión frontal, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, mantenimiento y seguimiento de carril, luces altas automáticas y monitoreo de atención del conductor, entre otras funciones.

Con esta incorporación, la marca amplía su presencia en el mercado local con una propuesta que apunta a competir en uno de los segmentos más dinámicos de la industria automotriz, apostando por una combinación de capacidad de trabajo, confort y tecnología.