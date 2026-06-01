Los SUV de Honda con rebajas de hasta u$s5.000 y precios congelados + Agregar ámbito en









La marca mantiene valores sin cambios en junio y refuerza su estrategia comercial con descuentos en sus modelos, además de financiación a tasa 0%.

Honda mantiene congela los precios de sus modelos en junio

En un contexto de fuerte competencia y búsqueda de reactivar las ventas, Honda decidió sostener en junio el congelamiento de precios en toda su gama de autos en la Argentina, al tiempo que profundiza su estrategia comercial con promociones específicas en sus modelos electrificados.

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La automotriz mantiene valores sin modificaciones y suma bonificaciones importantes en tres modelos clave de su portafolio: el Civic HEV, la CR-V EXL y la CR-V híbrida, todos con descuentos que pueden alcanzar hasta los u$s5.000 respecto de sus precios de lista.

En detalle, el Honda Civic híbrido (HEV) conserva un precio promocional de u$s49.900, por debajo de los u$s54.000 originales. En tanto, la Honda CR-V EXL se ofrece a u$s65.800, lo que representa una rebaja frente a los u$s70.800 anteriores.

honda-jujuyjpeg La automotriz mantiene valores sin modificaciones y suma bonificaciones importantes en tres modelos clave de su portafolio: el Civic HEV, la CR-V EXL y la CR-V híbrida, todos con descuentos que pueden alcanzar hasta los u$s5.000 respecto de sus precios de lista.

Por su parte, la Honda CR-V híbrida presenta uno de los ajustes más relevantes dentro de la gama, con un nuevo valor de u$s69.900, frente a los u$s74.900 que tenía previamente.

Estrategia comercial y financiamiento para sostener la demanda Estas acciones forman parte de una política comercial orientada a mantener competitividad en un mercado que muestra señales de desaceleración y mayor selectividad por parte de los compradores. Además de los precios promocionales, Honda sostiene un esquema de financiación atractivo para la compra de unidades 0 km. A través de un acuerdo con Santander, ofrece créditos a tasa 0% a 12 meses en pesos, lo que se posiciona como una herramienta clave para incentivar operaciones. Con esta combinación de precios congelados, descuentos directos y opciones de financiamiento, la marca busca sostener el ritmo de ventas en un escenario donde el factor precio y las condiciones de compra resultan determinantes. El foco puesto en modelos electrificados también refleja una estrategia de mediano plazo, alineada con la tendencia global hacia tecnologías más eficientes, en un segmento donde los SUV continúan siendo protagonistas dentro de las preferencias del mercado argentino.