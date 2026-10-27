Cuáles son las zonas y los horarios con más robos de autos en el AMBA

Un informe privado reveló cómo se distribuyeron los delitos durante septiembre, qué regiones concentraron la mayor cantidad de casos y en qué momentos del día se registraron más hechos. También advirtió sobre nuevas modalidades de asalto.

El robo de autos se acentúa en el AMBA

El robo de vehículos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta un escenario marcado por la violencia y una fuerte concentración territorial. Durante septiembre, más de seis de cada diez hechos relevados se produjeron mediante amenazas o intimidación, mientras que los automóviles particulares continuaron siendo los principales objetivos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así se desprende del último Indicador de Robo Vehicular (IRV) elaborado por Ituran Argentina, a partir de los casos registrados por su Departamento de Seguridad y Emergencias en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Según el informe, el 61,22% de los episodios correspondió a robos a mano armada , mientras que el 38,78% restante fue clasificado como hurto, es decir, sustracciones sin violencia directa sobre las personas.

La distribución evidencia el peso de los delitos cometidos mediante intimidación dentro del universo analizado por la compañía.

En cuanto a los vehículos sustraídos, los autos particulares representaron el 73,58% de los casos , con una participación que aumentó un 13,44% respecto de agosto, según el reporte.

Según el informe, el 61,22% de los episodios correspondió a robos a mano armada, mientras que el 38,78% restante fue clasificado como hurto, es decir, sustracciones sin violencia directa sobre las personas.

Las pick ups 4x4 ocuparon el segundo lugar, con el 16,98%, seguidas por las motocicletas, con el 7,55%. Los utilitarios completaron el relevamiento con el 1,89%.

Dónde y cuándo se registraron más robos

El análisis geográfico mostró una marcada concentración en el oeste del Gran Buenos Aires, que reunió el 44,90% de los hechos, frente al 36,11% del mes anterior.

La zona sur concentró el 38,78%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires representó el 12,24%. En último lugar quedó la zona norte, con el 4,08%.

Los horarios también aportaron información relevante. La franja comprendida entre las 6 y las 12 concentró el 28,57% de los casos, por encima del período nocturno de 18 a 24, que alcanzó el 26,53%.

Por su parte, entre las 12 y las 18 se registró el 24,49% de los hechos, mientras que la madrugada representó el 20,41%.

Otro dato destacado fue la cantidad de personas involucradas en los ataques. Los robos cometidos por dos delincuentes fueron los más frecuentes, con el 33,33% de los episodios en los que se analizó esta variable.

“Los robos cometidos por dos personas son los más usuales en la actualidad, y conocer cómo actúan los delincuentes es clave para tomar los recaudos correspondientes”, señaló Franco Taraborrelli, gerente general de Ituran Argentina.

Desde la compañía destacaron la importancia de analizar periódicamente las modalidades delictivas para mejorar las herramientas de prevención y protección vehicular.

El informe permite identificar patrones dentro de los casos registrados por Ituran, aunque no constituye una estadística oficial de la totalidad de los robos de vehículos ocurridos en el AMBA.