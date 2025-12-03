Boom de autos híbridos: los modelos que dominan el mercado por ahorro en combustible y eficiencia + Seguir en









Estos modelos se presentan como una alternativa confiable, combinando motores de combustión con propulsores eléctricos para reducir consumo sin alterar la experiencia de conducción diaria.

El Toyota Corolla Cross híbrido se posicionó entre los modelos más vendidos

La electrificación del parque automotor avanza lentamente en la Argentina, principalmente debido a la limitada infraestructura de carga y a los elevados precios de los vehículos eléctricos puros. En este contexto, los híbridos se presentan como una alternativa eficiente y práctica, combinando motores de combustión con propulsores eléctricos para reducir consumo sin alterar la experiencia de conducción diaria.

Existen varias categorías dentro de la tecnología híbrida. Los Mild Hybrid (MHEV) cuentan con un motor eléctrico que asiste al motor principal, pero no permite que el vehículo se desplace de forma autónoma. Los full hybrid (HEV), en cambio, pueden operar en modo completamente eléctrico durante trayectos cortos y a baja velocidad, alternando o combinando ambos motores según la necesidad. Por último, los híbridos enchufables (PHEV) ofrecen baterías de mayor capacidad que pueden cargarse en casa o en estaciones externas, ampliando significativamente la autonomía eléctrica.

Cuáles fueron los modelos híbridos que lideraron las ventas El crecimiento de los híbridos en la Argentina se refleja en los patentamientos de noviembre: el Baic BJ30 lideró con 564 unidades, seguido por el Toyota Corolla Cross (366), Renault Arkana (201), Haval H6 (186), Toyota Corolla (172) y BYD Song Pro (127). Completan la lista el Haval Jolion (127), BYD Dolphin Mini (87), Ford Maverick (85) y Fiat 600 (84).

En términos de precios, el Baic BJ30 cuesta entre u$s35.800 y u$s45.700, el Toyota Corolla Cross varía de $55.063.000 a $61.080.000, y el Haval H6 se ubica entre u$s33.500 y u$s35.500. El BYD Dolphin parte de u$s22.990, el Song Pro llega hasta u$s36.990 y el BMW X3 oscila entre u$s91.900 y u$s137.900.

Autos DOLPHIN MINI BYD El BYD Dolphin parte de u$s22.990. En consumo, los híbridos superan ampliamente a los nafteros convencionales: el Corolla y Corolla Cross registran 4,4 L/100 km, Fiat 600 4,8 L/100 km, Haval H6 5,2 L/100 km, Haval Jolion 5,5 L/100 km y Ford Maverick 5,1 L/100 km, mientras que el BMW X3 llega a 7,6 L/100 km. Frente a un auto convencional que consume entre 8 y 10 litros por cada 100 km en ciudad, un híbrido puede ahorrar hasta 50 litros mensuales en recorridos de 1.200 km, acelerando la recuperación de la inversión inicial y reduciendo los costos de uso diario.