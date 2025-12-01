VTV: qué autos no pagan en 2026 y cómo verificar si tu vehículo está incluido + Seguir en









La Ciudad confirmó cambios en el régimen de verificación que alivianarán el trámite para miles de conductores, especialmente dueños de autos recientes o con poco uso.

Rigen nuevos cambios en la VTV

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que entrarán en vigor en 2026, con el objetivo de agilizar los trámites y reducir los costos para propietarios de vehículos nuevos o con poco uso. La iniciativa busca descongestionar los centros de control, donde los turnos suelen agotarse con semanas de anticipación y los precios han subido durante 2025.

La obligación de realizar la VTV seguirá vigente para autos particulares con más de cuatro años de antigüedad o que superen los 60.000 km, lo que ocurra primero. Los conductores deberán presentar la cédula del vehículo, DNI del titular, comprobante de pago del turno y seguro obligatorio vigente.

Las motocicletas, además, deberán contar con frenos y luces en perfecto estado. La certificación tendrá vigencia anual y se podrá renovar desde 45 días antes del vencimiento sin perder la fecha original.

Qué vehículos quedan exentos Entre las excepciones, quedan exentos autos de menos de cuatro años y con menos de 60.000 km, incluyendo vehículos patentados entre 2023 y 2025, motocicletas de menos de un año y unidades de fuerzas de seguridad, bomberos y emergencias. Según el Ministerio de Transporte porteño, la medida permitirá concentrar recursos en vehículos con mayor desgaste y reducir la demanda de turnos en un 15%.

vtv.jpg Los autos eléctricos e híbridos deberán continuar con la VTV, aunque con procedimientos adaptados a su motorización. Los autos eléctricos e híbridos deberán continuar con la VTV, aunque con procedimientos adaptados a su motorización.

Para solicitar turno, tanto en la Ciudad como en la Provincia, se puede realizar todo el proceso de manera digital: elegir fecha según terminación de patente, abonar el trámite online o presencial y presentar la documentación requerida en la planta asignada.