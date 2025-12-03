El Gobierno adjudicó el cupo 2026 de autos híbridos y eléctricos: 136.000 pedidos y más de 85.000 en espera + Seguir en









La Secretaría de Industria y Comercio oficializó la distribución de las 50.000 unidades permitidas para importar sin arancel extrazona. Hubo un aluvión de solicitudes y se conformó una lista de prelación para cubrir eventuales bajas. Además, se reasignaron 9.856 vehículos del cupo 2025 que habían quedado pendientes.

Ingresarán al país 50.000 nuevas unidades de vehículos eléctricos e híbridos Imagen: Freepik

La Secretaría de Industria y Comercio publicó este 3 de diciembre, a través de la Resolución 513/2025 en el Boletín Oficial, la asignación del cupo 2026 para importar 50.000 vehículos híbridos y eléctricos sin el arancel del 35% previsto por el ACE 14 entre la Argentina y Brasil. El proceso llevó un mes y medio debido al volumen de pedidos: se presentaron casi 136.000 solicitudes para un cupo que sigue limitado a 50.000 unidades.

Como en la distribución anterior, el esquema se dividió en partes iguales. Por un lado se asignaron 25.000 unidades a las terminales agrupadas en Adefa, que integran las automotrices con plantas en el país. El resto quedó para los importadores oficiales representados por CIDOA, aunque el cupo final terminó superando ese límite por el corrimiento interno entre categorías.

Dentro del bloque de Adefa, la asignación se distribuyó de la siguiente manera. FCA colocará 1.900 autos entre el Fiat 600 Hybrid y los Leapmotor C10 y B10 Reev. PSA obtuvo 1.700 unidades para los Citroën C3 y C4 eléctricos. Ford Argentina fue la más beneficiada, con 10.000 unidades de la Territory híbrida. General Motors recibió 4.080 vehículos para los Spark EUV y Captiva PHEV. Y Renault Argentina obtuvo 1.600 unidades para el Arkana Mild-Hybrid. En total, este segmento sumó 19.280 vehículos, por debajo del cupo máximo previsto.

Territory Hybrid-2 Ford Argentina fue la más beneficiada, con 10.000 unidades de la Territory híbrida. La diferencia se trasladó al tramo de los importadores, que terminó con 30.720 unidades adjudicadas. Allí la demanda superó ampliamente lo disponible: hubo 116.390 pedidos, por lo que el Gobierno conformó una lista de prelación de 85.670 autos que cubrirán eventuales plazas vacantes durante el año.

En este grupo se autorizó el ingreso de modelos como el Zhidou Rainbow (100 unidades); los Dongfeng Box, Huge y Mage (1.236); los Lynk&Co 01, 02 y 03 (1.597); los Forthing M4, S50EVK y SX5G (626); los Suzuki Across y Swift (1.093); los Jetour S06 y T1 (1.029); el Kaiyi X7 (548); los Great Wall y Haval H7, ORA, V7, H6 y Jolión (2.656); y los lineales de Changan, Deepal y JMEV (2.469).

Autos DOLPHIN MINI BYD 3.700 unidades del Yuan Pro de BYD ingresarán al país. También se incluyen los XPENG S06, S07 y D03 (1.539); los JAC E30X y JS6 (785); los Chery Arrizo 8 y Tiggo 2, 4, 7 y 8 (3.230); los DFSK E5 y Glory 500 (1.140); los MG 3 y ZS (1.258); los AION UT y V (501); los GAC EMKOO, ES y GS4 (1.000); el Volkswagen ID.3 (6); los BYD Dolphin G, Dolphin Mini, Seal 5, Song Pro y Yuan Pro (3.700); los Arcfox S5, T1, T5 y Kaola S (2.064); los BAIC BV30, EU5, X55 Hybrid y X7 Hybrid (2.093); los Bestun T77 y T99 (1.154); y los Skywell ET5 y HT-I (896). Además, la resolución reasignó 9.856 vehículos del cupo 2025 que habían quedado sin cerrar su trámite administrativo. Estas unidades deberán ingresar al país y nacionalizarse antes del 31 de enero próximo. Se trata de 26 autos de Forthing; 800 de Haval; 400 de Changan; 1.187 de Chery; 461 de DFSK; 3 de Volkswagen; 1.596 de BYD; 3.622 repartidos entre Arcfox y BAIC; y 1.788 provenientes de Bestune y Skywell. Para participar del programa, cada modelo debe cumplir requisitos técnicos: más de 400 kilos sin la batería de litio, potencia superior a 15 kW y una autonomía mínima de 80 kilómetros. Se aceptan vehículos híbridos, híbridos enchufables, microhíbridos y eléctricos puros. Los importadores, además, deben presentar un valor FOB inferior a u$s16.000, el precio de venta local y la fecha prevista de arribo. En el caso del cupo 2026, las unidades deberán ser nacionalizadas antes del 31 de enero de 2027. La asignación final se definió en función de dos criterios: el menor precio FOB y la cercanía en la fecha de llegada al país. Esto permitió ordenar prioridades en un año en el que la demanda volvió a superar ampliamente la disponibilidad. Listado completo de modelos de autos eléctricos e híbridos adjudicados Importadores Aion Ut

V Arcfox Arcfox S5

Arcfox T1

Arcfox T5

Kaola S BAIC Bj30

Eu5

X55 Hybrid

X7 Hybrid Bestun T77

T99 BYD Dolphin

Dolphin G

Dolphin Mini

Seal 5

Song Pro

Yuan Pro Changan Cs55

Eado Chery Arrizo 8

Tiggo 2

Tiggo 4

Tiggo 5

Tiggo 7

Tiggo 8 Deepal Deepal S05 DFSK E5

Glory 500 Dongfeng Box

Huge

Mage Forthing M4

S50evk

Sx5g GAC Emkoo

Es

Gs4 Great Wall - Haval H6

H7

Jolion Ora V7 JAC E30x

Js6 Jetour T1 Jmev Eveasy Kaiyi X7 Lynk&co Lynk&co 02

Lynk&co 06

Lynk&co 01 MG Mg3

Zs Skywell Et5

Ht-i

S06

S07 Suzuki Across

Swift Volkswagen Id3 Xpeng D03 Zhidou Rainbow Terminales FIAT 600 Hybrid Leapmotor B10 Reev Design

C10 Reev Design Ford Territory Trend 1.5l Híbrida At Chevrolet Captiva Phev

Spark Euv Citroën C3 Hybrid Max

C4 Hybrid Plus Renault Arkana E-tech Hybrid Esprit Alpine