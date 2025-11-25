Shell firmó acuerdo a largo plazo para abastecer a Ferrari con energía renovable + Seguir en









El acuerdo consiste en un contrato de compra de energía a largo plazo, en el que la empresa británica de hidrocarburos proporcionará 650 gigavatios-hora (GWh) de electricidad renovable durante los próximos diez años.

Ferrari firmó un acuerdo clave con Shell

Shell anunció la firma de un acuerdo estratégico con Ferrari para suministrar energía renovable al fabricante de automóviles de lujo hasta finales de 2034. Este acuerdo tiene como objetivo ayudar a Ferrari a reducir sus emisiones de carbono, alineándose con sus esfuerzos para descarbonizar su producción y cumplir con sus ambiciosas metas medioambientales.

El acuerdo consiste en un contrato de compra de energía a largo plazo, en el que Shell proporcionará 650 gigavatios-hora (GWh) de electricidad renovable durante los próximos diez años. Esta cantidad cubrirá casi la mitad de las necesidades energéticas de la planta de producción de Ferrari en Maranello, cerca de Módena, contribuyendo a la descarbonización de la fabricación de los vehículos.

Además de esta energía renovable, Shell Energy Italia suministrará certificados adicionales que garantizarán que Ferrari utilice únicamente electricidad de origen renovable para todas sus operaciones en Italia, lo que reforzará aún más su compromiso con la sostenibilidad.

La clave del acuerdo entre Shell y Ferrari El acuerdo se enmarca en los esfuerzos de Ferrari por reducir en un 90% sus emisiones de gases de efecto invernadero en términos absolutos para 2030, específicamente en las emisiones de "Ámbito 1 y 2", que incluyen las generadas directamente por sus operaciones y las asociadas con la energía que compra. La iniciativa es parte de un movimiento más amplio en Italia, donde los acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) se volvieron comunes, permitiendo a las empresas asegurar tanto costos energéticos más predecibles como un suministro fiable de energía verde.

shell_facility_13.jpg Shell Energy Italia suministrará certificados adicionales que garantizarán que Ferrari utilice únicamente electricidad de origen renovable para todas sus operaciones en Italia. Gianluca Formenti, CEO de Shell Energy Italia, destacó la importancia de este acuerdo, expresando su orgullo por fortalecer la relación con Ferrari. "Estamos muy contentos de dar un paso más en nuestra asociación con Ferrari, brindando una solución energética que apoyará su transición hacia un modelo de producción más sostenible", comentó en un comunicado.

Este acuerdo también marca una expansión de la colaboración entre Shell y Ferrari, que ya trabaja con el fabricante de automóviles de lujo en el ámbito de la Fórmula 1, a través de la Scuderia Ferrari, su equipo de carreras.

