Cuánto cuesta cargar un auto eléctrico en Argentina y cómo se compara el gasto con uno convencional

Cuáles son los factores que definen el gasto de un auto eléctrico y qué conviene saber antes invertir en uno.

El costo varía si se realiza en el hogar o en puntos de carga.

El avance de los autos eléctricos en Argentina sigue siendo bajo, pero cada vez más conductores comienzan a analizar el costo real de uso frente a un vehículo tradicional. El gasto en energía aparece como uno de los factores clave para definir si la inversión inicial justifica a la larga.

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El costo de estos vehículos no está atado al precio de la nafta o el gasoil, en los eléctricos hay diferentes variables como: el lugar de carga, la tarifa eléctrica y la capacidad de la batería. Esto genera diferencias grandes en el gasto final.

La electricidad para cargar la batería de un auto eléctrico puede venir de diversas fuentes:

Así que el costo depende del punto de carga , se puede pagar un costo unificado de acuerdo a un consumo fijo por mes o se paga lo que se consume del mismo modo que ocurre con la nafta o el diésel.

Conectando el vehículo a la red doméstica o de las empresas para su personal

Para entender el valor real de cargar un auto eléctrico es fundamental considerar dos variables: la capacidad de la batería del vehículo y el precio del kilovatio hora (kWh) según la tarifa eléctrica vigente para cada usuario.

En Argentina, los dos vehículos eléctricos que lideraron tanto en 2025 como en enero de 2026 las ventas de 0 km, tienen prácticamente la misma capacidad. Los autos son el Chevrolet Spark EUV y el BYD Dolphin Mini, ambos tienen una batería de 42 kWh y 43,2 kWh.

Otros modelos:

Renault Kwid E-Tech que tiene una batería de 27,2 kWh

Renault Kangoo E-Tech cuenta con 45 kWh

Ford Mustang Mach-E GT alcanza los 91 kWh

Teniendo en mente todos estos modelos, podemos ver la diferencia entre vehículos urbanos y modelos de mayor potencia.

En cuanto a las tarifas eléctricas, desde el 1 de febrero los valores para usuarios varían según el nivel de consumo:

Franja T1 R2 (entre 150 y 400 kWh mensuales), el precio es de $132,1 por kWh.

Franja T1 R3 (el consumo va entre 400 y 500 kWh), el valor asciende a $142 por kWh,

Franja T1 R4 y R5 (que son consumos superiores a 700 kWh), llega a $145 por kWh.

Con estos valores, cargar completamente la batería de un auto eléctrico urbano tiene un costo que se podría decir que es bajo. En el caso del Spark EUV o el Dolphin Mini, el gasto se ubica entre $5.500 y $5.700 por carga completa en tarifas medias. Para un Kangoo E-Tech asciende a $5.940 y para un Mustang Mach-E alcanza los $12.012.

Si se toma la tarifa más alta, el costo aumenta: alrededor de $6.200 para autos más compactos, $6.525 para medianos y hasta $13.195 para modelos de mayor tamaño.

Con una carga completa, los autos eléctricos urbanos pueden recorrer aproximadamente 350 kilómetros, lo significaría un costo cercano a $18,3 por kilómetro, dependiendo de la tarifa aplicada.

BYD Dolphin Mini

¿Es más cargo cargar un auto eléctrico o uno a combustible?

La comparación un auto eléctrico y uno convencional muestra diferencias en el costo, sobre todo cuando se analiza el gasto por kilómetro recorrido.

En el caso de los vehículos eléctricos, el costo depende en gran medida del tipo de carga. Si se utiliza un cargador doméstico, el gasto es muchísimo menor que en los cargadores públicos. Pero si el conductor no dispone de un punto de carga propio, debe ir a estaciones públicas y ahí los valores aumentan de forma considerable.

Empresas como YPF cambiaron su sistema de cobro, pasando de un pago fijo mensual a un sistema de cobro por consumo de kWh, con tarifas más elevadas:

50 kWh por mes tiene un costo de $39.000.

100 kWh ascienden a $72.500.

250 kWh, el valor llega a $163.100.

500 kWh mensuales el costo se eleva a $290.100.

Este incremento no es solo por el servicio, sino también porque la carga es mucho mas rápida debido a que estos puntos ofrecen potencias mucho más altas que las domésticas. Una carga doméstica usualmente es de 7,4 kWh, en cambio, en estas estaciones de servicio es de 50 kWh e incluso hay cargadores de 150 kWh en algunos puntos.

Igualmente hay empresas como ChargeBox que operan con una red de 106 cargadores públicos distribuidos en: estaciones de servicio, centros comerciales y hoteles. En estos casos, cargar completamente la batería de un auto urbano puede costar entre $20.000 y $25.000.

Se realizó una comparación entre el costo de la carga eléctrica y el de combustibles derivados del petróleo y Gas Natural Comprimido. Considerando 500 km como referencia, el costo para un auto eléctrico es de aproximadamente $10.833 si se utiliza carga doméstica, $50.000 en cargadores públicos, $70.833 con un vehículo a combustión que utiliza Nafta Súper, $79.176 en el caso de nafta Premium, $69.231 con gasoil común y $29.167 con GNC.