Ranking de autos eléctricos en América Latina: qué lugar ocupa la Argentina en 2026 + Seguir en









El avance es fuerte, pero el mapa latinoamericano muestra diferencias claras entre los principales protagonistas. Los principales referentes.

La Argentina avanza hacia una mayor electrificación del parque automotor

El mercado de autos eléstricos en América Latina atraviesa una etapa de expansión sostenida, con cifras que marcan un cambio estructural en la industria. En este escenario, la Argentina comienza a posicionarse con mayor fuerza, aunque aún detrás de los grandes referentes regionales.

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Durante el primer tramo de 2026, se patentaron 136.575 vehículos electrificados en la región, lo que implica un salto significativo frente al mismo período del año anterior. Este volumen ya representa el 14,5% del total de ventas, consolidando el crecimiento de tecnologías como los híbridos, los eléctricos puros y los híbridos enchufables.

Los países que marcan el ritmo de la electrificación en América Latina El liderazgo sigue en manos de Brasil, con 55.713 unidades, impulsado por su escala de mercado y desarrollo de infraestructura. Le sigue México, con 27.840 vehículos, mientras que Colombia se ubica en tercer lugar con 16.410 unidades, destacándose por su fuerte penetración en relación al tamaño de su mercado.

china-autos-va El liderazgo sigue en manos de Brasil, con 55.713 unidades, impulsado por su escala de mercado y desarrollo de infraestructura. En este contexto, la Argentina aparece como uno de los mercados con mayor crecimiento, alcanzando 12.583 unidades y mostrando una expansión acelerada, especialmente en el segmento de vehículos híbridos. Completa el top cinco Chile, con 6.017 unidades, también con una evolución sostenida, según la investigación realizada por Bloomberg Línea.

El fenómeno regional muestra una particularidad: la mayoría de los consumidores se inclina por soluciones intermedias, como los híbridos, ante las limitaciones de infraestructura de carga. Aun así, la tendencia es clara y redefine el mapa automotor latinoamericano, con nuevos protagonistas y una competencia cada vez más intensa.