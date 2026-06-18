En un contexto de desaceleración en las ventas, las automotrices que operan en la Argentina adoptaron una estrategia clara: contener los precios para sostener la demanda. Con un mercado más competitivo, mayor oferta y un tipo de cambio estable, varias marcas optaron por mantener sus listas sin grandes modificaciones durante los últimos meses.
Dólar y autos 0km: cuáles son los modelos más baratos del mercado en junio
Con precios congelados y mayor competencia, solo cuatro vehículos logran mantenerse por debajo de esa barrera en la Argentina.
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Este escenario contrasta con lo ocurrido en 2025, cuando los aumentos constantes dejaron rápidamente sin opciones a los modelos más accesibles. Hoy, a mediados de 2026, apenas cuatro autos 0 km se mantienen por debajo de los $30 millones, todos enfocados en el segmento de entrada.
Los modelos 0km más baratos del mercado argentino
El más económico es el Renault Kwid, con un precio de $26.490.000. Este city car, conocido como el “SUV de los compactos”, ofrece dimensiones reducidas, buen despeje al suelo y un motor naftero 1.0 de 66 CV, pensado para bajo consumo y mantenimiento accesible.
En segundo lugar aparece el JMEV Easy 3, un modelo 100% eléctrico que cuesta alrededor de $27.594.000. Con una potencia de 68 CV y autonomía de hasta 330 km, se posiciona como una de las alternativas electrificadas más accesibles del país.
El único representante del segmento B en este rango es el Hyundai HB20, desde $27.600.000. Más amplio y equipado, incorpora un motor 1.6 de 123 CV y una propuesta tecnológica más completa.
Por último, el Fiat Mobi se mantiene como una opción urbana clásica, con un valor de $28.060.000. Su motor 1.0 de 70 CV y dimensiones compactas lo convierten en una alternativa práctica para el uso diario.
Con este panorama, queda claro que la oferta de autos accesibles es cada vez más limitada, y que la estabilidad de precios se volvió una herramienta clave para sostener el mercado.