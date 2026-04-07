Dónde se venden más autos en la Argentina: las provincias que concentraron más operaciones en marzo + Seguir en









La demanda de 0km mantiene su peso en los grandes centros urbanos, aunque algunas plazas del interior empiezan a ganar protagonismo.

El mercado automotor se mantiene activo en el país

El mercado automotor argentino mostró en marzo una marcada concentración geográfica, con pocas jurisdicciones explicando gran parte de los patentamientos. Sobre un total de 48.972 unidades, el liderazgo volvió a quedar en manos de los principales distritos del país.

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Top 10 jurisdicciones donde más autos se venden Buenos Aires – 13.508 Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 9.541 Córdoba – 5.505 Santa Fe – 4.576 Mendoza – 2.159 Neuquén – 1.365 Entre Ríos – 1.266 Tucumán – 1.187 Corrientes – 1.026 Chaco – 1.020 Un mercado concentrado en pocos polos El dominio de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vuelve a ser contundente, concentrando en conjunto una porción muy significativa del total de operaciones. Este fenómeno responde al peso económico, la densidad poblacional y la mayor oferta comercial disponible.

Venta-de-autos El dominio de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vuelve a ser contundente, concentrando en conjunto una porción muy significativa del total de operaciones. Detrás, Córdoba y Santa Fe se consolidan como los principales mercados del interior, con volúmenes que los posicionan claramente por encima del resto.

Más abajo, provincias como Mendoza, Neuquén y Entre Ríos mantienen una participación estable, mientras que el norte argentino, con Tucumán, Corrientes y Chaco, completa el top ten.

El mapa deja en evidencia una estructura aún centralizada, aunque con señales de crecimiento en regiones que comienzan a ganar peso dentro del negocio automotor nacional.