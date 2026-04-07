El mercado automotor argentino mostró en marzo una marcada concentración geográfica, con pocas jurisdicciones explicando gran parte de los patentamientos. Sobre un total de 48.972 unidades, el liderazgo volvió a quedar en manos de los principales distritos del país.
Dónde se venden más autos en la Argentina: las provincias que concentraron más operaciones en marzo
La demanda de 0km mantiene su peso en los grandes centros urbanos, aunque algunas plazas del interior empiezan a ganar protagonismo.
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Top 10 jurisdicciones donde más autos se venden
- Buenos Aires – 13.508
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 9.541
- Córdoba – 5.505
- Santa Fe – 4.576
- Mendoza – 2.159
- Neuquén – 1.365
- Entre Ríos – 1.266
- Tucumán – 1.187
- Corrientes – 1.026
- Chaco – 1.020
Un mercado concentrado en pocos polos
El dominio de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vuelve a ser contundente, concentrando en conjunto una porción muy significativa del total de operaciones. Este fenómeno responde al peso económico, la densidad poblacional y la mayor oferta comercial disponible.
Detrás, Córdoba y Santa Fe se consolidan como los principales mercados del interior, con volúmenes que los posicionan claramente por encima del resto.
Más abajo, provincias como Mendoza, Neuquén y Entre Ríos mantienen una participación estable, mientras que el norte argentino, con Tucumán, Corrientes y Chaco, completa el top ten.
El mapa deja en evidencia una estructura aún centralizada, aunque con señales de crecimiento en regiones que comienzan a ganar peso dentro del negocio automotor nacional.
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