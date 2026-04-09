El auto eléctrico como segundo vehículo: la clave detrás del crecimiento del segmento + Seguir en









El mercado de este segmento en la Argentina comienza a expandirse impulsado por un uso específico: la movilidad urbana, donde el costo operativo y la practicidad pesan más que la autonomía.

Los autos eléctricos ganan cada vez más terreno en el país FreePik.es

El avance de los autos eléctricos en la Argentina no responde a un cambio masivo del parque automotor, sino a una lógica mucho más puntual. Lejos de reemplazar al vehículo principal, estos modelos comienzan a posicionarse como una segunda opción dentro del hogar, especialmente pensada para el uso diario en ciudad.

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Los números del mercado reflejan esa tendencia. Modelos como el BYD Dolphin Mini (324 unidades en marzo) dominan el segmento gracias a su enfoque urbano, dimensiones compactas y menor costo de acceso frente a otros eléctricos. En la misma línea aparecen alternativas como el Chevrolet Spark y el JMEV, que refuerzan esta idea de movilidad eficiente para trayectos cortos.

El eléctrico como segundo auto, la clave del crecimiento El factor económico es determinante. Más allá del precio inicial, los usuarios valoran el ahorro en combustible y mantenimiento, lo que convierte al auto eléctrico en una opción viable para el uso cotidiano. En este esquema, la autonomía deja de ser una limitación crítica, ya que el vehículo no está pensado para viajes largos.

Por el contrario, cuando se analizan modelos de mayor tamaño, como el BYD Yuan Pro o el Volvo EX30, el comportamiento del mercado es más moderado. En estos casos, el usuario evalúa al eléctrico como vehículo principal, lo que implica mayores exigencias en infraestructura de carga y prestaciones.

autos-electricos-especial El factor económico es determinante. Más allá del precio inicial, los usuarios valoran el ahorro en combustible y mantenimiento, lo que convierte al auto eléctrico en una opción viable para el uso cotidiano. El resultado es un mercado todavía incipiente, pero con una dinámica clara: los autos eléctricos crecen desde abajo, impulsados por modelos accesibles y un uso específico. En ese escenario, el citycar se convierte en el verdadero motor de la electrificación en la Argentina.