El auto de Sylvester Stallone llegó a la Argentina

El deportivo que forma parte de la colección del actor de Rocky y Rambo fue visto por primera vez en las calles porteñas. Coincide con el éxito local de Rocky, el musical, protagonizada por Nicolás Vázquez.

La pasión por los autos deportivos sumó un nuevo capítulo en la Argentina con la llegada del Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible , el mismo modelo que conduce Sylvester Stallone en los Estados Unidos. El vehículo, reconocido como uno de los deportivos más emblemáticos del mundo, fue visto esta semana circulando por las calles de Buenos Aires, despertando la admiración de fanáticos y transeúntes.

El C8 Stingray Convertible es una verdadera joya de la ingeniería norteamericana. Su motor V8 de 6.2 litros y 502 caballos de potencia le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,9 segundos , consolidándolo como un referente de alto rendimiento. En Estados Unidos, este modelo se asocia con figuras como Stallone, Jay Leno, Shaquille O’Neal y Nicolas Cage , todos coleccionistas apasionados del Corvette.

El propio Stallone mostró su orgullo por este modelo cuando, hace algunos meses, recibió su unidad —de color Rapid Blue— en una ceremonia que se viralizó entre los fanáticos de los deportivos y del cine de acción.

La llegada del Corvette C8 al país tiene además una coincidencia cultural llamativa. Mientras el auto asociado al protagonista de Rocky pisa suelo argentino, la historia del boxeador vuelve a brillar en los escenarios porteños con “Rocky, el musical” , protagonizada por Nicolás Vázquez en el Teatro Lola Membrives .

Dirigida por Mariano Demaría y producida por RGB Entertainment y Preludio, la obra se convirtió en uno de los mayores éxitos teatrales del año. Incluso, el propio Stallone compartió un mensaje en sus redes sociales saludando al elenco argentino por su interpretación de la saga que marcó generaciones.

Así, dos íconos del espíritu norteamericano —el Corvette y Rocky— se reencuentran simbólicamente en Buenos Aires, combinando velocidad, esfuerzo y espectáculo en una misma narrativa de superación y pasión.

Un deportivo que roba miradas

Con su carrocería aerodinámica, techo retráctil y un diseño de motor central, el Corvette C8 Stingray Convertible marca un antes y un después en los 70 años de historia del modelo. Su estética futurista, junto con la herencia clásica del Corvette, lo posicionan como un objeto de deseo entre coleccionistas y amantes del automovilismo.

En Buenos Aires, el modelo fue visto en zonas como Recoleta y Palermo, donde más de un peatón se detuvo a fotografiarlo. “Cada unidad que traemos representa una experiencia única: autos que son verdaderos objetos de deseo en cualquier parte del mundo”, señaló Néstor Muñoz, director de Relaciones Institucionales del Grupo Pilar, responsable de introducir el vehículo al país a través de Autos Pilar Performance, la división de autos de alta gama del grupo.

Muñoz adelantó que el grupo planea sumar próximamente al mercado argentino otras piezas exclusivas provenientes de Estados Unidos, entre ellas el Corvette Z06, el Dodge Challenger SRT Hellcat y el Tesla Cybertruck, modelos que marcarán tendencia en el segmento de autos de lujo y performance.

La llegada del Corvette C8 Stingray Convertible a la Argentina combina el magnetismo del cine con la potencia de la ingeniería automotriz. Un deportivo legendario que, al igual que su célebre propietario en Hollywood, sigue demostrando que los clásicos nunca se rinden.