Atentado con un auto bomba en Colombia deja al menos 23 heridos + Agregar ámbito en









La detonación ocurrió frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Entre los afectados hay una menor de edad y varios trabajadores de seguridad, mientras las autoridades investigan quiénes estuvieron detrás del ataque.

Colombia, en alerta tras un atentado con un auto bomba que dejó 23 heridos.

Un vehículo cargado de explosivos estalló frente a la sede de la Gobernación del Meta, en la ciudad de Villavicencio, Colombia, durante la noche del lunes. La explosión dejó al menos 23 personas heridas, entre ellas una menor de edad, y causó graves daños en edificios, locales comerciales y vehículos. Hasta el momento, no se informaron víctimas fatales.

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El estallido ocurrió cerca de las 21:30, en las inmediaciones de la Plaza Los Libertadores. La onda expansiva destruyó dos comercios y provocó daños en distintas construcciones ubicadas en un radio de unos 500 metros. También quedaron afectadas las fachadas de varios edificios, se rompieron ventanas y techos y un vehículo terminó completamente destruido.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar para atender a los heridos y trasladarlos a centros médicos. Según los primeros reportes, las lesiones incluyen fracturas, golpes en la cabeza, heridas causadas por fragmentos de objetos y problemas auditivos. Entre los afectados también habría personal de seguridad que trabajaba cerca de la sede gubernamental.

En paralelo, las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias del ataque y buscan identificar a los responsables. Una de las hipótesis apunta a una posible relación con otros hechos violentos ocurridos recientemente en el departamento del Meta. Sin embargo, hasta ahora no se confirmó quién estuvo detrás del atentado.

Qué dijo el presidente tras la explosión El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a lo ocurrido y expresó su preocupación por la situación. En un primer mensaje, señaló que esperaba conocer los informes oficiales y escribió: “Dios quiera que no haya víctimas mortales”.

Luego, relacionó el ataque con la actividad de organizaciones narcoterroristas y aseguró que esos grupos buscarían generar temor para presionar a su Gobierno y modificar su política de seguridad. “El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, afirmó. Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales.El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz.Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO.Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública.¡NO HABRÁ IMPUNIDAD Y NO VAMOS A RETROCEDER!¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey!(A.D.L.E.) — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026 Además, descartó la posibilidad de iniciar negociaciones con esas organizaciones durante su administración. “Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO”, escribió. El mandatario prometió avanzar contra los responsables y aseguró que las fuerzas de seguridad actuarán para evitar que el ataque quede impune. “Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”, advirtió. Además, ratificó su postura frente a los grupos armados con un mensaje contundente: “¡NO HABRÁ IMPUNIDAD Y NO VAMOS A RETROCEDER!”.

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