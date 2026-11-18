Los fabricantes asiáticos ganan protagonismo en una de las categorías más demandadas del mercado argentino. Incluso con un arancel de importación del 35%, algunos productos logran posicionarse por debajo de sus competidores regionales.

La transformación del mercado automotor argentino tiene uno de sus principales escenarios de competencia en el segmento de los SUV . La expansión de las marcas chinas, los cambios en las políticas de importación y la incorporación de versiones más económicas intensificaron la disputa por captar nuevos clientes.

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Con una participación del 45% sobre las ventas de autos nuevos , esta categoría reúne actualmente 138 modelos y concentra buena parte de las novedades comerciales de la industria.

Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos aparece al analizar los precios de entrada de los diferentes fabricantes. El vehículo más económico de la categoría proviene de China y cuesta $34.650.000 , pese a estar alcanzado por el arancel de importación extrazona del 35%.

Se trata del Kaiyi X3 , un SUV compacto con motor naftero de 114 CV y transmisión automática, que se posiciona por debajo de productos fabricados en el Mercosur.

La diferencia respecto de su inmediato perseguidor, el Volkswagen Nivus, es de apenas $324.950, lo que refleja el grado de competitividad de este segmento.

Otros fabricantes chinos, como Chery y MG, también consiguieron ingresar al ranking de los diez modelos más accesibles con vehículos de motorización convencional.

La competencia de precios entre los SUV en noviembre

El ranking de las versiones de entrada de gama muestra seis modelos por debajo de los $39,1 millones y ocho alternativas que no superan los $40 millones.

Kaiyi X3: $34.650.000 (u$s22.000). Volkswagen Nivus: $34.974.950. Chery Tiggo 2 Pro Max: $36.225.000 (u$s23.000). Nissan Kait: $37.289.300. Volkswagen Tera: $38.625.400. Chevrolet Spark EUV: $39.037.900. MG ZS naftero: $39.217.500 (u$s24.900). Citroën Basalt: $39.410.000. Chevrolet Sonic: $40.624.900. Renault Kardian: $41.040.000.

Cuatro de los diez modelos más económicos llegan desde China, si se incluye al Chevrolet Spark EUV, comercializado por General Motors.

Kaiyi X3, es el vehículo más económico de la categoría proviene de China y cuesta $34.650.000, pese a estar alcanzado por el arancel de importación extrazona del 35%.

Precisamente, este último constituye un ejemplo del impacto que tuvo el régimen de importación de vehículos electrificados. Con un precio inferior a los $40 millones, un SUV completamente eléctrico ya compite directamente con modelos nafteros de fabricación regional.

El cambio económico que impulsa la demanda

La presión competitiva no solamente se concentra entre los SUV compactos. Los beneficios arancelarios para los vehículos híbridos y eléctricos también permitieron reducir la brecha de precios entre los segmentos B y C.

Esto amplió las posibilidades de los consumidores, que en determinados casos pueden acceder a vehículos de mayores dimensiones y con tecnologías electrificadas sin afrontar una diferencia de precio tan significativa.

Entre los diez SUV más vendidos del año, cinco pertenecen al segmento compacto y otros cinco al mediano. Además, la mitad de esos modelos dispone de alguna alternativa con motorización híbrida.

Las automotrices tradicionales, por su parte, también movieron sus fichas mediante el lanzamiento de versiones de acceso, como ocurrió con el Volkswagen Nivus Sense, y la incorporación de nuevos productos, como el Chevrolet Sonic.

En este escenario, la competencia de precios y la diversificación tecnológica se perfilan como dos de los principales factores que marcarán el rumbo del mercado automotor argentino de cara a 2027.