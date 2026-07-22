Un ex Mambrú habló sobre las acusaciones de racismo contra Argentina: "Los afroargentinos existimos" + Agregar ámbito en









El cantante expresó su malestar ante las afirmaciones que circulan en el exterior acerca de que en Argentina “no hay personas negras o que desaparecieron”. La polémica en las redes crece luego de que diversas figuras públicas extranjeras acusarán fuertemente al país de ser "el más racista del mundo".

Ntaka se expresó en sus redes sociales.

Tras la final del Mundial 2026, una ola de mensajes en redes sociales de celebridades y medios internacionales volvió a instalar la discusión sobre el racismo en Argentina y la supuesta desaparición de la población negra.

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Emanuel Ntaka, cantante y exmiembro de Mambrú, respondió a través de un video que compartió desde sus redes a quienes niegan la existencia de afroargentinos y denunció la forma en que el racismo local opera a través de la invisibilización.

El mensaje del exMambrú sobre la polémica por el racismo en Argentina El cantante expresó su malestar ante las afirmaciones que circulan en el exterior acerca de que en Argentina “no hay personas negras o que desaparecieron”. Desde su experiencia personal y familiar, remarcó la vigencia de la comunidad afroargentina: “Soy afroargentino y existo, mi familia existe, mi comunidad existe, nuestra historia existe”.

El artista subrayó que una de las formas que asumió el racismo en el país fue la negación de la existencia de afrodescendientes, tanto en el discurso público como en la vida cotidiana. “Durante mucho tiempo una de las formas que tomó el racismo en nuestro país fue justamente hacernos invisibles, hacer creer que ya no estábamos”, denunció.

El cantante insistió en que la lucha contra el racismo debe empezar por el reconocimiento y la escucha: “Si realmente queremos combatir el racismo, empecemos por reconocer esa existencia, porque no queremos que hablen por nosotros, queremos que nos escuchen”. Ntaka dejó en claro que no busca negar la problemática: “Obviamente, no estoy acá para negar el racismo porque lo conozco en carne propia, lo viví, lo vivo y trabajo sobre él hace años”.

El mensaje completo del exMambrú, Emanuel. Samuel L. Jackson y la acusación de racismo contra Argentina El actor estadounidense Samuel L. Jackson desató una fuerte polémica en las redes sociales tras difundir un durísimo mensaje en el que calificó a la Argentina como "el país más racista del mundo" y pidió a la comunidad negra no apoyar a la Selección argentina en la final del Mundial 2026. El actor compartió en su cuenta de Instagram un comunicado: “Querida comunidad negra: Por favor, no animen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”. El mensaje completo de Samuel L. Jackson. En la misma línea, difundió una foto generada con inteligencia artificial de un hombre similar a él luciendo una camiseta albiceleste y una cita: “Si eres una persona negra que anima a Argentina, así es como te veo", dando a entender que hinchas argentinos compartían la misma imagen con tintes racistas. "Te escuchamos fuerte y claro", sentenció al final del comunicado.