Gigante automotriz chino analiza producir sus autos en la Argentina: qué falta definir + Agregar ámbito en









La marca china está en conversaciones avanzadas para instalar una planta local, según revelaron desde su representación oficial. Las cifras iniciales y las claves de un plan que promete impactar en el mercado regional.

Geely proyecta fuerte en el país

La automotriz china Geely podría dar un salto histórico en el país al convertirse en un nuevo terminal de fabricación nacional. La noticia fue confirmada por Juan Azamendia, gerente general de Autos Sustentables del Sur —representante oficial de la firma en el mercado local—, durante una entrevista brindada al programa de stream de Auto Test.

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"En el contrato se estipula que existe esa posibilidad. Y a mí en mayo me lo dijeron en la cara", aseguró el ejecutivo con contundencia. De acuerdo con Azamendia, los planes iniciales contemplan un volumen de producción que arrancaría entre 1.000, 2.000 y 3.000 unidades, con proyección a escalar si la operación evoluciona favorablemente.

Durante una visita reciente de directivos de la marca asiática al país, el análisis sobre la viabilidad del proyecto se profundizó. "Lo estamos considerando, sí", respaldó el directivo.

Las incógnitas de la inversión y el impacto en el Mercosur Aunque Geely ya cuenta con presencia comercial en el segmento de los SUV —donde compite con marcas europeas y asiáticas—, pasar de la importación a la producción local le otorgaría ventajas clave: reducir costos de importación, blindarse ante las fluctuaciones del tipo de cambio y acceder a los beneficios arancelarios del régimen automotriz del Mercosur.

Aunque Geely ya cuenta con presencia comercial en el segmento de los SUV —donde compite con marcas europeas y asiáticas—, pasar de la importación a la producción local le otorgaría ventajas clave: reducir costos de importación, blindarse ante las fluctuaciones del tipo de cambio y acceder a los beneficios arancelarios del régimen automotriz del Mercosur. A pesar del entusiasmo, el proyecto continúa en etapa de evaluación y restan definir aspectos operativos fundamentales:

Modelos a fabricar: no se precisó qué vehículos de la gama se ensamblarían en territorio nacional.

Radicación industrial: la ubicación exacta de la futura planta aún no fue confirmada.

Cronograma e inversión: faltan precisiones sobre la fecha de inicio de producción y el desembolso económico total. La concreción del plan dependerá en gran medida de la estabilidad macroeconómica de la Argentina, el marco impositivo vigente y la integración con la red de autopartistas locales. De concretarse, representará un fuerte respaldo para la industria argentina, considerando que Geely es un gigante global que controla marcas de renombre como Volvo, Polestar y posee participación en el grupo Mercedes-Benz.