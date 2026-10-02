Expo Auto Chino abrió con una avalancha de lanzamientos y nuevas marcas

En su primera jornada en BA Ferial, las automotrices chinas mostraron una ofensiva con SUV, híbridos, eléctricos y pick ups, en un mercado cada vez más abierto y competitivo.

La apertura de la Expo Auto Chino en BA Ferial marcó el pulso de un mercado en transformación. Con una presencia masiva de marcas asiáticas, el evento exhibe una oferta cada vez más amplia, con foco en electrificación, tecnología y nuevos segmentos , en un contexto de mayor apertura a importados.

Desde lanzamientos concretos hasta modelos en avant-première, la muestra funciona como vidriera de lo que viene para el mercado argentino en el corto y mediano plazo.

Chery fue una de las marcas con mayor despliegue en el primer día de la exposición. La firma presentó tres novedades que amplían su alcance en el mercado local: los TIGGO 4 Pro Luxury , ARRIZO 8 CSH Luxury y la nueva pick up HIMLA , con la que se mete en un segmento estratégico dominado por jugadores históricos.

El Arrizo 8 , en su versión híbrida enchufable, combina un motor 1.5 turbo con sistema eléctrico para alcanzar 278 CV y hasta 1.200 km de autonomía combinada , incorporando además más de 14 asistencias a la conducción y un interior renovado con mayor nivel de confort.

Por su parte, el Tiggo 4 Pro suma una nueva versión con motorización turbo convencional, apuntando a ampliar la base de clientes en el segmento B, con mejoras en seguridad y equipamiento.

La nueva pick up HIMLA, con la que Chery se mete en un segmento estratégico dominado por jugadores históricos.

El gran foco estuvo puesto en la HIMLA, una pick up mediana con motorización turbodiésel de 161 CV, capacidad de carga de una tonelada y versiones 4x2 y 4x4, que posiciona a la marca en un segmento de alto volumen en Argentina.

Como anticipo de lo que viene, Chery también exhibe el TIGGO V, un concept que propone un SUV con capacidad de transformación, adelantando el camino de diseño y tecnología de la marca.

“Estamos incorporando nuevas versiones que elevan el nivel de tecnología, seguridad y confort de nuestra gama, y al mismo tiempo ingresamos a un segmento estratégico con la nueva HIMLA”, explicó Martín Scrimaglia.

Leapmotor acelera su expansión con eléctricos y nuevas apuestas

Leapmotor se posicionó como otra de las protagonistas, con una propuesta que combina presente comercial y proyección a futuro. La marca exhibe en Argentina los B10 y C10, dos modelos ultra-híbridos que ya forman parte de su oferta local, y suma el B03X, presentado en avant-première.

Este último es un SUV compacto 100% eléctrico, con 197 CV, 400 km de autonomía y carga rápida, que llegará al mercado en 2027 y que ya muestra buenos resultados en China.

La marca exhibe en Argentina los B10 y C10, dos modelos ultra-híbridos que ya forman parte de su oferta local, y suma el B03X, presentado en avant-première.

El crecimiento de Leapmotor se apoya en el respaldo de Stellantis, tanto en red comercial como en posventa.

“El desarrollo de la red comercial y de posventa nos permite ofrecer a los clientes una experiencia respaldada por la capilaridad y el know-how de Stellantis”, sostuvo Martín Zuppi.

Además, la marca anticipa posibles incorporaciones como el B05 y el C16, ampliando su abanico de eléctricos y reforzando su estrategia de crecimiento en el país.

GWM, Changan y JMEV: tecnología híbrida y eléctricos para distintos segmentos

Great Wall Motors (GWM) exhibe una de las gamas más completas, con modelos que van desde eléctricos urbanos hasta SUV híbridos y todoterreno. Entre ellos se destacan los Haval H6 HEV, Haval H7 y ORA 5, junto con el Jolion HEV y el Tank 300, consolidando una propuesta diversificada en nuevas energías.

Changan, en tanto, centra su propuesta en la tecnología híbrida enchufable con el CS55 Plus PHEV y el sedán Eado Plus PHEV, ambos con más de 100 km en modo eléctrico y más de 1.000 km de autonomía combinada. La marca ya suma más de 1.400 unidades vendidas en el país desde su desembarco.

Por el lado de la movilidad eléctrica accesible, JMEV apuesta con el Easy 3, un citycar 100% eléctrico que se posiciona como el modelo más económico del mercado, con hasta 330 km de autonomía y un enfoque claramente urbano.

Soueast, Deepal y Shacman: nuevas marcas que amplían el mapa

La exposición también funciona como plataforma de lanzamiento para nuevas marcas en Argentina. Soueast debutó con el S06, un SUV híbrido enchufable con diseño coupé, hasta 120 km en modo eléctrico y más de 1.300 km de autonomía combinada, apuntando a un público joven y urbano.

Por su parte, Deepal, la marca premium del Grupo Changan, se presentó con el S05, un SUV PHEV con 218 CV eléctricos, fuerte carga tecnológica y un enfoque en confort y diseño minimalista.

Soueast debutó con el S06, un SUV híbrido enchufable con diseño coupé, hasta 120 km en modo eléctrico y más de 1.300 km de autonomía combinada, apuntando a un público joven y urbano.

En paralelo, Shacman suma su presencia en el país con una propuesta orientada a vehículos comerciales y pesados, ampliando la oferta en un segmento clave para la logística y el transporte.

Omoda, Geely y MG: expansión con foco en SUV y electrificación

Omoda & Jaecoo debutaron en el país con una estrategia centrada en SUV electrificados. La marca exhibe el Omoda 5, el Omoda 7 y el Jaecoo 7, todos con configuraciones híbridas y eléctricas y autonomías superiores a los 1.000 km combinados.

“La tecnología híbrida ya no es una promesa a futuro, es una opción concreta para manejar hoy en la Argentina”, destacó Nicolás Bril.

En este mismo eje de crecimiento se posiciona Geely, que refuerza su presencia con una propuesta centrada en SUV modernos, con foco en diseño, confort y eficiencia. La marca, con fuerte respaldo global, busca ganar terreno en el mercado local apoyándose en su experiencia en electrificación y desarrollo tecnológico.

Por su parte, MG aparece como otro de los jugadores que apuesta a expandirse en Argentina con modelos electrificados y SUV de perfil urbano. Su estrategia combina diseño europeo —heredado de su origen británico— con desarrollo y producción china, apuntando a ofrecer productos competitivos en precio con alto contenido tecnológico.

Jetour suma potencia y experiencia en el segmento SUV

Jetour también dijo presente con una de las novedades más llamativas de la muestra. La marca exhibe por primera vez en el país el G700, su nuevo buque insignia, un SUV todoterreno híbrido enchufable que combina un motor 2.0 turbo con dos propulsores eléctricos para alcanzar una potencia conjunta de 903 CV.

El modelo, que acelera de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y supera los 1.400 km de autonomía combinada, se posiciona como una de las propuestas más extremas del evento, con tracción 4x4, múltiples modos de conducción y un enfoque orientado tanto al off-road como al confort premium.

Jetour también dijo presente con una de las novedades más llamativas de la muestra. La marca exhibe por primera vez en el país el G700, su nuevo buque insignia, un SUV todoterreno híbrido enchufable que combina un motor 2.0 turbo con dos propulsores eléctricos para alcanzar una potencia conjunta de 903 CV.

Además del G700, la marca exhibe su gama actual de SUV, como los X50, X70 FL y Dashing, junto con una propuesta comercial especial bajo el concepto “Jetour Season”, que incluye beneficios y promociones para los visitantes.

La primera jornada de Expo Auto Chino dejó en evidencia que la competencia se intensifica y la oferta se amplía con rapidez, en un mercado donde los SUV, las pick ups y la electrificación marcan el rumbo de la nueva etapa automotriz en Argentina.