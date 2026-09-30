Tesla gana terreno en Argentina tras la suba del tope para importar autos eléctricos sin arancel + Agregar ámbito en









La actualización del régimen eleva el valor permitido para vehículos 100% eléctricos y mejora el escenario para el desembarco de la marca de Elon Musk.

Tesla prepara su desembarco en el país

El Gobierno Nacional oficializó en el Boletín Oficial una actualización de los valores FOB máximos para la importación de vehículos electrificados sin arancel, una medida que redefine el alcance del régimen vigente y busca acompañar la evolución de precios del segmento a nivel global.

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Con la nueva disposición, el esquema mantiene en u$s16.000 el límite para los mild hybrid, eleva a u$s18.000 el tope para híbridos convencionales y plug-in, y establece un nuevo máximo de u$s35.000 para autos 100% eléctricos. Este último punto es el que introduce el cambio más relevante, ya que habilita la entrada de modelos con mayor valor de mercado.

Más oferta y nuevos competidores en el horizonte La modificación abre el juego a una gama más amplia de vehículos eléctricos, permitiendo que marcas con propuestas de mayor precio puedan acceder al régimen sin arancel. En ese contexto, el ajuste también mejora las condiciones para proyectos de electrificación de compañías globales que aún no tenían espacio bajo el esquema anterior.

En el sector automotor señalan que la actualización podría facilitar la llegada de jugadores como Tesla, que comercializa modelos eléctricos ubicados por encima de los límites previos y que dispone de producción tanto en Estados Unidos como en China. En el sector automotor señalan que la actualización podría facilitar la llegada de jugadores como Tesla, que comercializa modelos eléctricos ubicados por encima de los límites previos y que dispone de producción tanto en Estados Unidos como en China.

El programa mantiene el cupo anual de 50.000 unidades, una cifra que en la industria ya se considera ajustada frente al crecimiento del segmento electrificado y la cantidad de empresas interesadas en participar.

De cara al futuro, el Gobierno prepara la convocatoria para el cupo 2027, que será licitado en los próximos meses y comenzará a regir desde el inicio del próximo ciclo, definiendo la distribución de las unidades disponibles entre importadores y terminales.