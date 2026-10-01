Fuerte crecimiento de autos híbridos y eléctricos en septiembre en Argentina: ventas, ranking y evolución del mercado + Agregar ámbito en









El mercado de vehículos electrificados volvió a crecer con fuerza en septiembre y ratificó el dominio de las marcas chinas. El segmento suma nuevos jugadores y consolida una competencia cada vez más directa con las automotrices tradicionales.

Los autos eléctricos crecen en el mercado automotor puntoev.com.ar

Durante septiembre se patentaron en Argentina 865 vehículos eléctricos, lo que representa una suba del 29,7% frente a agosto y un incremento del 434% interanual respecto de septiembre de 2025. En el acumulado del año, el segmento ya alcanza las 6.033 unidades, con un crecimiento del 776,9% frente al mismo período del año anterior.

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En paralelo, los vehículos híbridos sumaron 8.322 unidades, con un aumento del 18,1% mensual y una expansión del 161% interanual. Entre enero y septiembre, el total asciende a 60.129 unidades, lo que representa una suba del 246,6% en comparación con 2025.

El avance de los electrificados redefine el mapa del mercado El crecimiento del segmento no solo responde a una mayor oferta, sino también a un reacomodamiento del mercado, donde los modelos electrificados ganan participación de manera sostenida frente a tecnologías tradicionales.

En este escenario, los vehículos eléctricos comienzan a consolidarse como un nicho en expansión, mientras que los híbridos ya muestran un nivel de penetración mucho más amplio dentro del mercado total de autos livianos.

Dominio chino y cambios en el liderazgo del segmento En el análisis del mercado se mantiene una tendencia clara: la fuerte presencia de marcas de origen chino dentro del segmento electrificado. Modelos como BYD, Baic, JMEV y otros nuevos jugadores continúan ganando terreno con estrategias de precio y financiamiento agresivas.

Ranking de marcas (vehículos eléctricos e híbridos) BYD – 565 unidades JMEV – 65 unidades BAIC – 64 unidades ARCFOX – 58 unidades CHEVROLET – 56 unidades GAC MOTOR – 15 unidades DONGFENG – 10 unidades VOLVO – 8 unidades GEELY – 5 unidades GREAT WALL – 5 unidades Al mismo tiempo, algunos modelos regionales como el Toyota Corolla Cross Hybrid y el Yaris Cross Hybrid siguen siendo de los pocos representantes del Mercosur con presencia sostenida en el ranking, aunque dentro de un escenario cada vez más competitivo. Al mismo tiempo, algunos modelos regionales como el Toyota Corolla Cross Hybrid y el Yaris Cross Hybrid siguen siendo de los pocos representantes del Mercosur con presencia sostenida en el ranking, aunque dentro de un escenario cada vez más competitivo. Ranking de modelos (eléctricos) BYD Dolphin Mini – 495 unidades BYD Yuan Pro – 70 unidades JMEV Easy 3 – 65 unidades BAIC EU5 – 64 unidades Chevrolet Spark – 56 unidades ARCFOX T1 – 30 unidades ARCFOX S5 – 20 unidades GAC Motor Aion UT – 15 unidades Dongfeng Box – 10 unidades ARCFOX T5 – 8 unidades El sistema de cupos de importación sin aranceles impulsado por el Gobierno sigue siendo un factor clave en la expansión del segmento, facilitando el ingreso de nuevos modelos a precios más accesibles. Un mercado que entra en una nueva etapa de competencia La llegada de nuevos actores internacionales y la expansión de la oferta electrificada están modificando la estructura del mercado argentino. Marcas recientemente incorporadas al país comienzan a escalar posiciones rápidamente, desplazando a referentes históricos del segmento. En este contexto, el crecimiento de los electrificados deja de ser una tendencia incipiente para consolidarse como una dinámica estructural dentro del mercado automotor local.