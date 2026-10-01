Durante septiembre se patentaron en Argentina 865 vehículos eléctricos, lo que representa una suba del 29,7% frente a agosto y un incremento del 434% interanual respecto de septiembre de 2025. En el acumulado del año, el segmento ya alcanza las 6.033 unidades, con un crecimiento del 776,9% frente al mismo período del año anterior.
Fuerte crecimiento de autos híbridos y eléctricos en septiembre en Argentina: ventas, ranking y evolución del mercado
El mercado de vehículos electrificados volvió a crecer con fuerza en septiembre y ratificó el dominio de las marcas chinas. El segmento suma nuevos jugadores y consolida una competencia cada vez más directa con las automotrices tradicionales.
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En paralelo, los vehículos híbridos sumaron 8.322 unidades, con un aumento del 18,1% mensual y una expansión del 161% interanual. Entre enero y septiembre, el total asciende a 60.129 unidades, lo que representa una suba del 246,6% en comparación con 2025.
El avance de los electrificados redefine el mapa del mercado
El crecimiento del segmento no solo responde a una mayor oferta, sino también a un reacomodamiento del mercado, donde los modelos electrificados ganan participación de manera sostenida frente a tecnologías tradicionales.
En este escenario, los vehículos eléctricos comienzan a consolidarse como un nicho en expansión, mientras que los híbridos ya muestran un nivel de penetración mucho más amplio dentro del mercado total de autos livianos.
Dominio chino y cambios en el liderazgo del segmento
En el análisis del mercado se mantiene una tendencia clara: la fuerte presencia de marcas de origen chino dentro del segmento electrificado. Modelos como BYD, Baic, JMEV y otros nuevos jugadores continúan ganando terreno con estrategias de precio y financiamiento agresivas.
Ranking de marcas (vehículos eléctricos e híbridos)
- BYD – 565 unidades
- JMEV – 65 unidades
- BAIC – 64 unidades
- ARCFOX – 58 unidades
- CHEVROLET – 56 unidades
- GAC MOTOR – 15 unidades
- DONGFENG – 10 unidades
- VOLVO – 8 unidades
- GEELY – 5 unidades
- GREAT WALL – 5 unidades
Al mismo tiempo, algunos modelos regionales como el Toyota Corolla Cross Hybrid y el Yaris Cross Hybrid siguen siendo de los pocos representantes del Mercosur con presencia sostenida en el ranking, aunque dentro de un escenario cada vez más competitivo.
Ranking de modelos (eléctricos)
- BYD Dolphin Mini – 495 unidades
- BYD Yuan Pro – 70 unidades
- JMEV Easy 3 – 65 unidades
- BAIC EU5 – 64 unidades
- Chevrolet Spark – 56 unidades
- ARCFOX T1 – 30 unidades
- ARCFOX S5 – 20 unidades
- GAC Motor Aion UT – 15 unidades
- Dongfeng Box – 10 unidades
- ARCFOX T5 – 8 unidades
El sistema de cupos de importación sin aranceles impulsado por el Gobierno sigue siendo un factor clave en la expansión del segmento, facilitando el ingreso de nuevos modelos a precios más accesibles.
Un mercado que entra en una nueva etapa de competencia
La llegada de nuevos actores internacionales y la expansión de la oferta electrificada están modificando la estructura del mercado argentino. Marcas recientemente incorporadas al país comienzan a escalar posiciones rápidamente, desplazando a referentes históricos del segmento.
En este contexto, el crecimiento de los electrificados deja de ser una tendencia incipiente para consolidarse como una dinámica estructural dentro del mercado automotor local.